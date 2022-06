Bjørnar Laabak: – Det er klart skoen trykker flere steder

Et par timer etter at kommuneadministrasjonen la fram rapporten om spareprogrammet #bærekraft25 for bystyret forrige uke, stiller Laabak til et intervju i Byhallen. Rapporten består av en rekke forslag til konkrete punkter for innsparing for å nå kommunens mål om å redusere utgiftene med fem hundre millioner kroner innen 2025. Disse skal bystyret stemme over 16. juni.

Plutselig – midt i en setning om hva som ble diskutert på møtet – utbryter han «den har jeg bestilt! I går!» og peker mot en storskjerm som henger i hallen. På den lyser en reklame for Volkswagens nye elbil ID.4. Et lite øyeblikk smiler han bredt mot skjermen før han fortsetter:

– Det er ikke veldig mye nytt i denne rapporten. Det går i å identifisere ikke-lovpålagte oppgaver og redusere eller kutte disse. For eksempel foreslås det å legge ned Brukerombudet, noe vi selvfølgelig ikke kommer til å støtte i bystyret. Det nevnes også mange andre ting innen helse og velferd, samt oppvekst, som jo er de to største områdene Fredrikstad kommune organiserer.

Elefanten i rommet

Ett av områdene Laabak er bekymret for at skal rammes av kutt er eldreomsorgen. Han sier Fremskrittspartiet heller ønsker å styrke den ved å opprette flere sykehjemsplasser. De vil også styrke dagtilbudet for eldre, spesielt demenssyke. Han tror både hjemmesykepleien og de pårørende ville ha nytt godt av det. Han understreker imidlertid at han er for å redusere kostnader så lenge det ikke går på bekostning av kvaliteten på tilbudene.

– Jeg sa allerede i 2007-2008 i vår budsjett- og handlingsplan at vi skal ha flere hender i omsorgen og færre hender bak PC-en. Med andre ord vil vi redusere administrative funksjoner gjennom å blant annet jobbe smartere og digitalisere oppgaver. Det kommunen skal levere er gode tjenester til innbyggerne.

Laabak nevner også tjenester til funksjonshemmede, og at det der blant annet foreslås nedskjæringer og overgang til ambulerende team. Han mener at mye av det ser bra ut, men at FrP vil etterspørre hvilke faglige vurderinger som ligger til grunn for forslagene. Han sier han og partiet vil ha en mening om mange av forslagene innen helse og velferd, og at de på noen punkter er direkte uenige i kommunedirektørens tilnærming.

Etter gjennomgangen av rapporten mener Laabak at Fredrikstad kommunes utgifter til sekundærflyktninger er den store elefanten i rommet. Sekundærflyktninger er flyktninger kommunen ikke mottar integreringstilskudd for fordi de flytter hit etter å først ha bodd fem år eller mer i en annen kommune. Han mener at disse er en av grunnene til at Fredrikstad kommunes utgifter til sosialhjelp har økt med cirka hundre millioner kroner siden 2015, og at de fortsatt er på vei opp.

– Hundre millioner er et veldig stort beløp. Det snakker man ikke om i denne fremstillingen om bærekraft, sier Laabak.

Østfolds største bedrift

Laabak hopper fra tema til tema, prøver å få sagt litt om alt. Han gleder seg for eksempel over at kommunen ser på et nærmere samarbeid med Sarpsborg om bemanning i renovasjonen, og roser arbeidet teknisk avdeling har gjort med vann- og avløpsnettet de siste årene. Han er tydelig på at FrP vil satse på ungdommen i kommunen, både på skolen og i fritiden. De må ha skikkelige kultur- og idrettstilbud, men fra de fyller nitten får de betale selv.

Laabak har vært Fredrikstad FrPs gruppeleder siden 2007. Like lenge har han representert partiet i både bystyret og formannskapet. Som vararepresentant for Erlend Wiborg har han i år fått plass til en periode som vikar på Stortinget også. Allikevel er 61-åringen langt fra blasert. Engasjementet til Laabak er tydelig, og entusiasmen smittsom der han sitter i en gammel salonggruppe i Byhallen. Han skjærer en grimase i det han tar seg selv i å bruke uttrykket “vanlige folk.” Det virker som han er bevisst på at det hele kan oppfattes litt performativt. Inntrykket er imidlertid at dette er en mann som mener hvert eneste ord han sier like oppriktig.

På spørsmål om han er enig med visse i at det er for stille fra bystyrerepresentantene for tiden starter han med å påpeke at han ikke ønsker å dra alle over en kam. Han tror imidlertid en av grunnene til at representanter kan vegre seg for å delta i debatten rett og slett er kompleksiteten i arbeidet de gjør.

– Fredrikstad kommune er kanskje Østfolds største bedrift. Vi har mål og rammestyring som betyr at vi ikke får regnskapene ned i detalj. Derfor er det et spørsmål hvorvidt representantene egentlig er nede under huden på kommunen og ser hva som faktisk foregår rundt dem. Jeg tror rett og slett det er stille fordi man er usikker på hvor skoen egentlig trykker. Det er klart den trykker flere steder enn det jeg fremstiller. Men den trykker ihvertfall også der, sier han, med trykk på “også.”

– Tenker du at de rett og slett ikke har tid eller mulighet til å sette seg godt nok inn i kommunens drift til å kunne kommentere på den?

– Jeg er litt usikker, men det hadde kanskje hjulpet å få sektorpolitikerne – de som sitter i utvalgene – til å være tøffere på sitt eget felt, sier Laabak, og er rask med å legge til:

– Jeg mener FrP har vært nettopp det. Det er ikke noen vits i å brenne inne med det vi har gått til valg på. Jeg tror ikke bare at vi har det beste programmet – det blir jo en floskel – men at vi berører de viktigste utfordringene kommunen står overfor. Det ser jeg nå etter møtet om #bærekraft25-rapporten. Veldig mye av dette passer ikke inn i vårt tankesett, men det passer kanskje inn i andres. Det får vi se frem mot 16. juni.

– Institusjoner som Furutun sluttet vi med i Norge for tretti år siden

Ett av punktene i rapporten som ikke passer inn i FrPs tankesett er den planlagte samlingen av avlastningstilbudet for funksjonsnedsatte på Furutun i Oredalen. Klargjøringen av bygget vil i følge kommunen koste 105 millioner kroner. Samtidig anslås den årlige innsparingen på å samle tjenestene der til sju millioner fra og med 2023.

Laabak og FrP har vært blant de tydeligste i å ta avstand fra Furutun. I begynnelsen av mai ble det klart at de, sammen med Pensjonistpartiet, ikke fikk medhold fra Statsforvalteren i sin klage på vedtaket om samling. Laabak er imidlertid tydelig på at han ikke tror dette kommer til å bli siste ord i saken om Furutun.

– Nei, absolutt ikke. Vi kommer til å insistere på at de nå søker lån og tilskudd gjennom Husbanken, hvor jeg mistenker at de vil få et nei fordi både faglige og etiske retningslinjer sier det stikk motsatte av flertallet. Furutun passer ikke inn i vår tids omsorg. Jeg er egentlig litt sjokkert over at ledelsen og så mange partier har støttet opp om å reetablere en slik institusjon. Jeg synes det er veldig forunderlig.

Laabak sier videre at han vil ha gode boliger for avlastning av barn og unge. Både for de som er der til kort avlastning, og for de som bruker boligen mer permanent. Han mener det ikke er gitt at en mindre bolig ikke kan ha barn som bor der over lengre tid, men er klar på dagens tilbud ikke er godt nok.

– Det er helt riktig at boligene vi har ikke er riktig utforma, og at de ikke er gode nok. Da må man sikre at de er det. Man må enten kjøpe opp boliger tilpasset avlastning eller utbedre de vi allerede har. Å etablere institusjoner som Furutun sluttet vi med i Norge for tretti år siden. Det er derfor noe jeg vil foreslå å nedlegge enten det blir bygd eller ikke.

I Laabaks øyne er vedtaket om Furutun noe kommuneledelsen har presset gjennom i bystyret, og siden vedtatt av flertallet for å spare penger på familier med barn som trenger avlastning. Han mener dette er et eksempel på hvordan barn og unge må betale en skyhøy pris for en uansvarlig bosettings- og flyktningpolitikk.

– Så er det jo ikke bare det, men det er det også, sier han, med trykk på “også” nok en gang.

Alt i alt synes Laabak det er bra at kommunen nå skal redusere kostnadene med fem hundre millioner. I hans øyne er litt over halvparten allerede satt av til å fjerne eiendomsskatten. Han sier det nå er en omstilling som skal til, men at det er noe store kommuner gjøre hele tiden. Omstilling og forbedring. En av måtene å gjøre dette enklere på er å presentere kostnadsreduksjonene som utfordringer, heller enn trusler, tror han.

Ikke noe lys i tunnelen

Etter denne oppsummeringen av #bærekraft25-prosjektet sier Laabak at han må kjøre, og begynner å pakke sekken han har med seg. Passende nok. På tiden vi har sittet sammen har han pratet seg omtrent fra første til siste side av rapporten.

– Skal du kjøre hjem i den nye bilen, spør journalisten.

– Nei, det er ett års ventetid, svarer Laabak med et snev av skuffelse i stemmen.

Journalisten forbanner at han ikke har noen kommentar å komme med til at en FrPer har kjøpt seg elbil, og kommer i skade for å gjøre det høyt. Det får Laabak på andre tanker. Slik han ser det er elbilkjøpet et naturlig resultat av bilavgiftspolitikken.

– Jo mer man reduserer i bilavgiftene, jo nyere blir bilparken og jo lavere blir utslippene. Å snakke om nullvekst i bilparken er tullete. Vi burde heller snakke om nullutslipp. Å gjennomføre nullvekst innebærer å styre min atferd, og det er jeg ikke interessert i. Det er riktig og viktig å ha mobilitet. Folks mobilitet i hverdagen skal ikke politikerne blande seg inn i, sier Laabak.

Laabak synes politikerne må holde seg for gode til å mase om at innbyggerne skal sykle og ta bussen når det er så mange som bor utenfor sentrum. Han tror prisen har mye å si for transportmiddelet folk velger.

– Hvis man absolutt vil at folk skal ta buss så har det noe med pris å gjøre. Vi så det med byferga hvor vi gikk fra to-tre hundre tusen til halvannen million passasjerer. Hvorfor? Fordi det ble gratis. Vi så det også da vi hadde gratis buss her i byen. De var plutselig fulle. Norge er et land som burde satse på slike tiltak. Så trenger det ikke nødvendigvis å være gratis, men jeg mener det offentlige må svinge seg litt når de skriver under klimaavtaler som innebærer at folk må endre atferd. Da må de også legge tilbudet til rette for at folk skal velge det og ikke bare bli tvunget til det. Hvis man vil at folk skal velge å bruke kollektivt så må kollektivtilbudet være bra nok til å være et fullgodt alternativ til bil og det må være rimeligere. Vi kan ikke utelukkende legge store kostnader på å bruke bil. Da blir folk bare irriterte.

Laabak tror at bomringen, sammen med prishoppet i strøm og drivstoff den siste tiden har rammet mange svært hardt.

– Folk har fått det så ille at vi har ikke sett resultatene av det ennå. Det verste er at det fortsetter og vi ser heller ikke noe lys i tunnelen. Det kommer til å bli enda dyrere drivstoff, det kommer til å være minst like dyr strøm og bompengene øker fortsatt. Også eiendomsskatten har økt vesentlig for de fleste. Det er noen grenser for hva selv vanlige folk kan tåle, bemerker Laabak dystert, selv om han fortsatt er nøye med å få med et par solide anførselstegn rundt “vanlige folk.”

Det er også her Laabak mener at kjernen av Fremskrittspartiets politiske tankegang ligger.

– Vår politikk er å jobbe for at innbyggerne skal kunne ha minst mulig belastninger og kunne bruke sine egne penger på det man vil så langt det er mulig. Vi ønsker også fritt valg på egne tjenester så langt det er mulig. Nå blir det ene etter det andre frie valget fjerna, og de gjør ingenting med den store kostnadsøkningen folk har opplevd den siste tiden. Det er egentlig ganske utrolig.

Nå må Laabak virkelig kjøre, og selv om slutten på intervjuet ble ganske mørk lysner han fort opp igjen når journalisten spør om han rekker et bilde før han drar. Selvfølgelig gjør han det. Den gule murveggen bak ham er altfor kjedelig, derfor må det bli med Byhallen i bakgrunnen. Der har Pikachu tilkommet som symbol på folket siden intervjuet startet, og storskjermen viser reklame for en helt annen bil.

Etter bildet er det på tide å gå. Derfor blir vi stående på utsiden av Byhallen i et kvarter til for å snakke om løst og fast. Det er typisk Bjørnar Laabak. Han blir åpenbart ikke lei av å snakke om Fredrikstad og politikk.