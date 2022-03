Ladelag kan få 500.000 i kommunal støtte

Klimarådgiver Grete Rasmussen i Fredrikstad kommune håper flere tar kontakt, og etablerer ladelag.

– Foreløpig har vi kun hatt kontakt med beboere i Gamlebyen som ønsker å etablere lading for elbil. Vi har også mottatt en henvendelse fra en beboer på Vaterland, men det er uvisst om de har gått videre med noen konkrete planer.

Må etablere minimum seks ladere

Støtteordningen ble etablert i slutten av oktober 2021. Med formål om å hjelpe beboere og hytteeiere som mangler biloppstillingsplass på egen grunn – og dermed ikke får montert lader til elbil.

– Når man ikke har mulighet til hjemmelading kan det fort bli et hinder for å kjøpe elbil. Derfor vedtok kultur- og miljøutvalget å bevilge midler fra Klimafondet til en slik støtteordning, forteller klimarådgiver Rasmussen til Dagsavisen Demokraten.

Etter hva Rasmussen kjenner til er det ingen andre kommuner i Norge som har etablert en slik ordning. Kultur- og miljøutvalget i Fredrikstad kommune har ikke satt et tak for hvor mye som skal brukes totalt på tiltaket, men det er har klare tildelingskriterier, sier hun og forklarer:

– Det er satt begrensninger for hvor mye et ladelag kan søke om. Eksempelvis kan ikke maksimalt støttebeløp overskride kroner 500.000. Det kan heller ikke tildeles støtte dersom kostnadene overskrider kroner 50.000 per ladepunkt. Videre kan Fredrikstad kommune støtte inntil 35 prosent av de samlede utgiftene knyttet til utbyggingen, og det må etableres minimum seks ladepunkter.

Parkeringssjef i Fredrikstad kommune, Frode Samuelsen, registrerer at noen beboere i Gamlebyen, på Apenesfjellet og Holmen må lade elbilen på kommunal grunn. Illustrasjonsfoto: (Tomm Pentz Pedersen)

Foreløpig liten interesse

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt fikk Gamlebyen-beboer Jarle Sundelin avslag på montering av hjemmelader i eget portrom. Sundelin ønsket å strekke ladekabelen over fortauet når han skulle lade. Parkeringssjef i Fredrikstad kommune, Frode Samuelsen, fortalte at trafikkbetjentene ofte så at ladekabler til elbil ble trukket ut på kommunal grunn.

– Etaten vil i liten grad «henge» seg opp i ladekabler på fortauet, og vi utsteder heller ikke gebyrer. Men vi rapporterer bruken til Virksomhet vei i Fredrikstad kommune, sa Samuelsen til oss for ett år siden. Som også fortalte at utfordringene med hjemmelading av elbil ikke bare gjelder beboere i Gamlebyen.

– Vi ser det samme i boligsonene rundt Fredrikstad sentrum. Eksempelvis på Apenesfjellet og på Holmen.

Klimarådgiver Grete Rasmussen presiser at alle områder i Fredrikstad er velkomne til å søke om støtte. Dagsavisen Demokraten har kontaktet lederne av lokalsamfunnsutvalgene på Cicignon og Trara. Disse utvalgene omfatter også boligområdene Apenesfjellet og deler av Holmen.

Leder av Trara lokalsamfunnsutvalg, Per-Ivar Rasmussen, er ikke godt kjent med den kommunale støtteordningen for ladelag i Fredrikstad – men forteller at utvalget så langt ikke har fått noen henvendelser fra beboere. Det samme konstaterer Tor Erik Vindheim i Cicignon lokalsamfunnsutvalg.

– Vi har ikke fått noen forespørsler rundt etablering av ladelag. Samtidig registrerer jeg at borettslagene her på Cicignon monterer hjemmeladere i egne parkeringsanlegg.

FREDRIKSTAD KOMMUNES STØTTEORDNING TIL LADELAG

I noen områder av Fredrikstad mangler beboere og hytteeiere biloppstillingsplass på egen grunn. Manglende mulighet for hjemmelading kan dermed være et hinder for å kjøpe elbil. Fredrikstad kommune oppretter derfor en støtteordning til ladelag for å bistå beboere og hytteeiere i slike områder, slik at man også her kan ha elbil.

Støtten er finansiell. Beboerne må selv etablere ladelag og stå for utbyggingen. Etablering og drift kan gjøres sammen med profesjonelle aktører hvis ønskelig.

Fredrikstad kommune støtter inntil 35 prosent av de samlede utgiftene knyttet til følgende kostnader i prosjektet:

Anskaffelse av ladere ved første gangs anskaffelse

Anleggsarbeider ved første gangs anskaffelse

Eventuell leie av grunn de første to årene

Eventuelt anleggsbidrag til nettselskap

Maksimalt støttebeløp kan ikke overskride kroner 500.000. Dersom kostnadene inklusiv merverdiavgift overskrider kroner 50.000 per ladepunkt, vil det ikke tildeles støtte. Det må etableres minimum 6 ladepunkt.

Kilde: Fredrikstad kommune

