Frevar-tillitsvalgt støtter styrets avgjørelse

10. mars sendte Frevar ut en pressemelding som informerte om avtalen mellom styret og Fredrik Hellstrøm, hvor han fratrer stillingen som direktør. Hellstrøms siste arbeidsdag var 18. mars.

Støtter styrets beslutning

Bakgrunn for fratredelsen forklarte Hellstrøm til Fredriksstad Blad:

«Det ble prinsipielle uenigheter rundt organisering av selskapet mellom styret og direktør. Dette gjorde at jeg valgte å ha en samtale om en sluttavtale», sa han til avisa.

Uenigheten rundt organisasjonsstrukturen i ledergruppa har medført mange spørsmål, men plasstillitsvalgt André Kazinci (DNMF) mener endringen er riktig:

– Jeg har ikke kompetanse til å vurdere om grunnlaget for styrets beslutning er innenfor styrets mandat, eller om endringen vil føre til en mer strategisk ledergruppe. Bakgrunnen for min støtte til endringen, ligger i min erfaring som tillitsvalgt i forhold til ledelsen og HR, sier han, og presiserer hvilke personer han sikter til:

– Med ledelsen mener jeg i denne sammenheng, direktør Fredrik Hellstrøm, økonomisjef Ann-Kristin Stedjeberg, og HR- og informasjonssjef Veslemøy Hasselgård. Ikke de øvrige i ledergruppen.

Vanskelig å skille roller

André Kazinci mener Frevars HR-stilling aldri skulle ha vært plassert i ledergruppa.

– Som tillitsvalgt har jeg flere ganger opplevd at rollen som HR-ansvarlig blir vanskelig når man samtidig er med i ledergruppa. Dette kom veldig tydelig fram i forbindelse med de «såkalte» særskilte forhandlingene i fjor, hvor HR var en av de tre som utgjorde forhandlingsutvalget, sier tillitsvalgt Kazinci og legger til:

– Til hennes forsvar, så ser jeg at det i mange tilfeller kan være utfordrende å skille de to rollene fra hverandre. På relativt få år har arbeidsgiver vært nødt til å trekke tilbake to oppsigelser, og to skriftlige advarsler, etter at tillitsvalgte og deres sentrale parter tok tak i disse sakene.

Lav tillit i medarbeiderundersøkelse

Maskinistforbundets André Kazinci føler også at de ansatte og tillitsvalgtes syn på saken har fått liten plass i mediedekningen.

– De faktiske forhold er ikke så «svart/hvitt» som det kan fremstå, etter mitt syn. Det har på Frevar ganske nylig vært gjennomført en medarbeiderundersøkelse og det er vel ingen hemmelighet at de ansattes tillit til ledelsen hadde en særdeles lav score.

– Det er kjent at samarbeidsforholdet mellom tillitsvalgte og Hellstrøm, Stedjeberg, og Hasselgård i ledelsen har vært anstrengt. Flere tillitsvalgte har «kastet inn håndkleet» og som det kommer fram i FB, klarer ikke Fagforbundet å stille en ny plasstillitsvalgt, etter at den forrige tillitsvalgte sluttet, fortsetter tillitsvalgt André Kazinci (DNMF).

Frevar mister kompetanse

André Kazinci trekker spesielt fram fjorårets misnøye med det som ble kalt særskilte forhandlinger.

– I juni går tre meget gode medarbeidere med svært høy kompetanse ut porten, og til nye arbeidsgivere. Utelukkende på grunn av de særskilte forhandlingene. Det vil ta år før deres etterfølgere har opparbeidet den samme kompetansen.

– Frevar har de siste årene mistet mange gode ansatte, særlig flere dyktige og godt likte mellomledere, men også ledere i ledergruppen har sluttet. Det er selvsagt flere grunner til at ansatte slutter, men jeg vet at flere har sluttet på grunn av samarbeidsproblemer med ledelsen. Vi tillitsvalgte har hatt møter med både ledelse og styreleder, hvor vi har uttrykt vår bekymring med at så mange slutter, avslutter maskinistforbundets tillitsvalgte på Frevar, André Kazinci.

– Opplever det ikke som en dobbeltrolle

Når det gjelder tillitsvalgte, André Kazincis, utsagn om at den som innehar HR-stillingen aldri burde hatt en plass i ledergruppa – konstaterer HR- og informasjonssjef på Frevar, Veslemøy Hasselgård, at de er uenige. Det er heller ikke problematisk å være HR-ansvarlig samtidig som man er med i ledergruppa, mener hun.

– Jeg opplever det ikke som en dobbeltrolle. Det er ikke uvanlig å ha HR-ansvarlig med i ledergruppa, sier Hasselgård til Dagsavisen Demokraten.

– Maskinistforbundets André Kazinci er bekymret for at Frevar de siste årene har mistet mange gode ansatte. Hvordan ser du på denne situasjonen som HR-leder i bedriften?

– Det er alltid leit å miste dyktige ansatte. I dagens arbeidsliv er det ikke unormalt med rullering og endring. Jeg ser ikke at Frevar har hatt noen flere som har sluttet, enn hva som er normalt på andre arbeidsplasser, avslutter Veslemøy Hasselgård som har vært ansatt i selskapet siden 2014.

