Helt hjem før frokost? Ikke alle kunder er enige

Helthjem netthandel ble etablert i 2015 av mediehusene Schibsted, Amedia og Polaris. I 2020 omsatte selskapet for 416 millioner kroner. Antallet leveringer mellom private har økt mest, forteller Marius Husebø-Evensen, kommunikasjonssjef Helthjem.

– I 2020 sendte vi ni millioner pakker, og i 2021 passerte vi 13,4 millioner pakker. Vi har hatt en kraftig vekst de siste årene. Produktet med aller størst vekst er vår levering mellom privatpersoner – hvor vi nådde nesten to millioner sendinger i fjor.

Over 2.500 pakker forsvinner

I en pressemelding skriver selskapet Helthjem: «Lenge før Norges vekkerklokker har gjort sitt for å få befolkningen ut av sengen, har budene fra helthjem jobbet i flere timer for å spre både nyheter og glede. I nattens mulm og mørke leveres varer fra bedrifter og sendinger fra privatpersoner. – Det er koselig når folk står på trappen og venter på pakken sin, sier et av budene i pressemeldingen.»

Vi har noen forbedringspunkter og de skal vi jobbe med. — Marius Husebø-Evensen, kommunikasjonssjef Helthjem

Glede over pakke levert i postkassa, eller på dørmatta, er det sannsynligvis få av de over 600 medlemmene i Facebook-gruppa «Savnede HeltHjem-pakker», som har. Her får distribusjonsselskapet det glatte lag når det gjelder levering og logistikk. Kommunikasjonssjef Husebø-Evensen forstår frustrasjonen når pakker ikke dukker opp.

– Først og fremst er det selvsagt veldig kjedelig å høre om kunder som ikke har hatt en god opplevelse med oss, og vi forstår det kan være frustrerende å ikke få det man har bestilt. Vi setter uansett pris på at folk sier ifra – det er sånn vi blir bedre. Så skal vi gjøre det vi kan for at sakene løses, og vi har helt sikkert ting vi kan bli bedre på.

– Du har tidligere uttalt at 99,8 prosent av pakkene blir levert som avtalt. Med fjorårets tall betyr det at over 2.500 pakker forsvinner?

– Disse 0,2 prosentene gjelder blant annet pakker som ikke kommer fram ved første forsøk, men da sender vi ut en e-post til kunden for informasjon, og leverer på nytt neste dag. Noen pakker havner også på avveie underveis, men kommer til rette igjen etter noen dager. Antallet tyverier er igjen en liten andel av disse 0,2 prosentene, svarer kommunikasjonssjefen, som forteller at Helthjem stadig jobber med å forhindre tyverier.

– Et helt konkret eksempel: Dersom vi opplever enkeltsaker med gjentatte tyverier i et område registrerer vi det i systemet vårt, og kunden får opp utleveringssted i stedet for hjemlevering når man skal velge fraktmetode neste gang. Vi jobber også stadig med å se på nye løsninger som kan gjøre leveringene enda tryggere der hvor vi anser det som nødvendig, blant annet låste pakkebokser som kan erstatte felles postkassesystem. Som resten av bransjen gjør vi det vi kan fra vår side for å hindre tyveri.

– Kan dere noen gang bli hundre prosent sikret mot tyveri av pakker?

– Nei, det kan jo ingen. Men en svært lav andel av pakkene vi leverer blir faktisk stjålet, derfor leverer vi på denne måten med sterk vekst i markedet.

Marius Husebø-Evensen, kommunikasjonssjef Helthjem. (HeltHjem)

Mener selskapet har gode rutiner

Helthjem har over 3.000 bud og terminalarbeidere, i tillegg til noen hundre ansatte i administrasjonen.

– Vi leverer i hovedsak på dørmatta til både husstander og leiligheter. Vi leverer også til postkassen, eller nærmeste utleveringssted. Sistnevnte er noe kunder ofte kan velge for full valgfrihet. Målet vårt er å tilby hjemlevering for alle, og da varierer det ut ifra pakkestørrelse og tilgjengelighet hvilket alternativ som er det beste, forklarer Marius Husebø-Evensen, som mener selskapet har gode rutiner når pakker blir meldt savnet:

– Vi har drevet med hjemlevering i over 150 år gjennom avisdistribusjon og har etablerte rutiner knyttet til levering og avvik. I de tilfellene hvor en pakke blir meldt savnet har vi en rutine for å følge opp tett sammen med kunden og eventuell lokal distribusjon. Dersom det er indikasjoner på tyveri, kontakter vi politiet.

– Hvor lang tid beregner dere at mottaker må vente før det gjøres en avklaring på savnede pakker?

– Gjennomsnittlig to uker, fordi vi først forsøker å finne pakken – i tilfelle noe har skjedd på veien. Hvis vi ikke lykkes med å finne pakken for kunden begynner vi prosessen med erstatning. Derfra går det rimelig raskt, svarer kommunikasjonssjef Husebø-Evensen.

– Vi har noen forbedringspunkter

– I avtalevilkårene deres står det: «Blir sendingen skadet eller borte, erstatter PostNord pakkens verdi med opptil 10 000 kr gitt nødvendig dokumentasjon.» Det er greit når man sender nye varer og kan vise til kvittering. Mange av salgene som gjøres mellom privatpersoner er brukte varer. Hva betyr «nødvendig dokumentasjon»?

– Ved kjøp og salg mellom privatpersoner kan man sende eksempelvis Vipps-kvittering som gir informasjon om kjøper, selger og beløp.

– Hvordan fastsetter dere verdien på eksempelvis en antikvitet sendt til et familiemedlem?

– Ved sending av pakker mellom privatpersoner, oppgir avsender selv verdien på pakken, så tar vi en selvstendig vurdering i etterkant på om den er satt riktig.

– Hvis verdien er vanskelig å anslå, har stor personlig verdi – og man frykter at pakken kan forsvinne, er det kan hende ikke lurt å bruke et selskap som leverer pakka ved døren eller postkassa?

– Dersom noen er bekymret, så anbefaler vi å velge et utleveringssted i nærheten. Denne tjenesten har vi tilgjengelig over hele landet, og er et fint alternativ for dem som ikke ønsker hjemlevering, men det er viktig å si: Svært lav andel av pakkene vi sender blir stjålet, og vi har stort sett fornøyde kunder, men så har vi noen forbedringspunkter og de skal vi jobbe med, avslutter Marius Husebø-Evensen, kommunikasjonssjef Helthjem.

HELTHJEM NETTHANDEL AS

Distribusjonsselskapet Helthjem leverer årlig to millioner pakker mellom privatpersoner. (Helthjem)

Helthjem ble grunnlagt i 2015 av de norske mediehusene Schibsted, Amedia og Polaris, og er et hjemleveringsnettverk som distribuerer aviser, magasiner, e-handelspakker og matvarer i Norge.

Aksjonærer: Schibsted ecommerce & distribution AS, 66 prosent og Polaris media AS, 34 prosent.

Driftsinntekter 2020: 416 millioner kroner

Kilde: Proff.no

---