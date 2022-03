Norges fotballforbund hedret Haider (18) for innsatsen på Lisleby

Haider har spilt fotball siden han var 6–7 år gammel, og var rask til å melde seg inn i Lisleby fotballklubb da familien flyttet til området for elleve år siden.

– For tre år siden ble G2004-laget oppløst. Spørsmålet kom kjapt fra meg og kameratene mine; Hva gjør vi nå? Vi fant ut at vi ville satse på fotballdømming.

40 engasjerte ungdommer

Løsningen og veien videre kom fra klubbens fotballstyre, og fotballeder Reidar Kvale Joki, forteller Haider Raad Al-Saidi.

– Vi ble spurt om vi ønsket å være med i klubbens fotballstyre som ungdomsrepresentanter, noe vi takket ja til. Målet var å etablere et ungdomsutvalg for å utdanne trenere og dommere. I 2020 ble vi sendt på et lederkurs for ungdom i regi av Norges idrettsforbund. Med mer kunnskap, ideer, gode innspill og en plan i bagen kom vi hjem til klubben – kort tid etterpå tok jeg initiativet til å etablere ungdomsutvalget i klubben. Responsen kom umiddelbart, nå er det 40 ungdommer med i utvalget.

Ungdomsutvalget i Lisleby FK har fått god økonomisk støtte fra lokalsamfunnsutvalget og Fredrikstad kommune.

– Målet er at alle som er med i ungdomsutvalget skal ha en oppgave, enten som dommer eller trener, forklarer Haider, som er overbevist om at etableringen av ungdomsutvalget har bidratt positivt på Lisleby:

– Flere unge blir nå med i en sunn fritidsaktivitet. Kravene for å bli med er ikke høye: Du må være medlem i klubben, holde deg unna trøbbel, ikke mobbe andre, være inkluderende og bidra til et godt miljø. Jeg er overbevist om at vi har redusert mye uro i området. Det er ikke sånn at gutta i ungdomsutvalget har noen spesielle utfordringer, men er du med i en gjeng er det lett å bli dratt med i feil retning!

(Saken fortsetter under bildet)

Lislebygutten Haider Raad Al-Saidi fikk prisen Årets unge leder av Norges fotballforbund. (Privat)

Ringvirkningene av det Haider har fått til er enestående. — Fotballeder Reidar Kvale Joki





Hedres med nasjonal pris

Lederutvikling er et viktig satsingsområde i Norges Fotballforbund (NFF). For å synliggjøre at dette står sentralt deler forbundet ut pris til «Årets unge leder». I helgen ble det årlige forbundstinget avholdt, og Fredrikstadgutten Haider Raad Al-Saidi utpekt som den beste unge lederen i Norge for 2021!

– Utrolig morsomt, sier prisvinner Haider til Dagsavisen Demokraten. Som hver dag jobber med oppgaver knyttet til ungdomsutvalget i Lisleby FK. Men hvile på laurbærene har han ingen planer om:

– Nå har vi sikret rekrutteringen av trenere og dommere i klubben. Suksessen vi har oppnådd med ungdomsutvalget er ganske unik i klubbsammenheng. Det har resultert i flere henvendelser fra andre klubber i Østfold, som vil ha oss til å holde foredrag om prosjektet. Noe vi gjør med glede – jeg tror det er mange andre klubber som har de samme utfordringene vi hadde her på Lisleby.

[ Debatt: Under Lisleby-festivalen var det flere minoritetsforeldre som stilte opp ]

(Saken fortsetter under bildet)

Haider Raad Al-Saidi har tro på at etableringen av ungdomsutvalget i Lisleby FK vil sikre rekrutteringen av trenere og dommere i lang tid framover. (Tomm Pentz Pedersen)

Må tenke nytt

Fotballeder, Reidar Kvale Joki, forteller at Lisleby FK har hatt noen utfordringer som de ikke deler med så mange andre klubber. Men gir nå uforbeholden ros til Haider Raad Al-Saidis innsats.

– Vi er på ingen måte alene om disse utfordringene, men opplegget som Haider har vært med å utvikle løser utfordringer som de aller fleste idrettsklubber opplever i dag. Ungdommer bombarderes av spennende muligheter som suger oppmerksomhet. Skal vi klare å holde på dem må vi tenke nytt. Det at en mulig løsning kommer fra en ungdom er jo ikke veldig overraskende. Jeg tror vi må bli flinkere til å tilby ungdommer rom for å ta ansvar. Det har i alle fall vist seg å være en genistrek i Lisleby fotballklubb, men uten Haider hadde det ikke kommet i gang, skryter Kvale Joki, og legger til:

– Det har vært mange negative saker om lokalmiljøet vårt de siste årene. Flere av oss synes det er trist, og vi kjenner oss heller ikke igjen i mye av det som har blitt skrevet. Men det kan kanskje skyldes at vi til daglig ser Haider, alle han har rundt seg, og jobben de har gjort.

Jeg er overbevist om at vi har redusert mye uro i området. — Haider Raad Al-Saidi (18)





– Stabile trenere gir trygge forhold

Suksesshistorien om etableringen av ungdomsutvalget på Lisleby sprer seg. Noe også fotballeder Reidar Kvale Joki kan bekrefte:

– Jeg har gjennom 2021 sett at flere ungdommer fra kullene som har blitt borte fra oss, har søkt tilbake til klubben for å ta del i det ungdomsutvalget driver med. Selv om vi ikke har fotballag i deres årskull ønsker de å ta del i utdanningstilbudene til ungdomsutvalget. Og da må de jo melde seg inn i klubben. Jeg opplever også at flere med bakgrunn fra klubben sier de hører at «ting er på gang i Lisleby FK».

[ Mahtab, Ellen, Olivia, Faranak og Ahmed følger yrkesdrømmen – og en klar plan ]

– Lisleby FK sliter i likhet med andre klubber i Fredrikstad og Norge med at det er vanskelig å holde på ungdommene. Det har nok mye å gjøre med tidsklemma og konkurrerende ting de kan bruke tiden på. Lisleby FK mistet kullet til Haider (2004) før jeg kom til klubben. 2005-kullet er også borte. Stian Østling som også er seniorspiller hos oss gjør en fantastisk jobb som eneste trener for den sammenslåtte gruppa 2006/2007. Laget til kullet 2008 har manglet trener lenge, men ser nå ut til å få et bra opplegg. Det yngste ungdomskullet, 2009, har en veldig sterk foreldregruppe som bidrar stort i klubben generelt.

– Vi ser at mange unge ønsker å være del av ungdomsutvalget med det de tilbyr. Det gjør det kanskje lettere for ungdommene å holde seg i klubben, og mer attraktivt å være trener hos oss. Gode og stabile trenere gir trygge forhold for ungdomsspillere, som igjen gir utvikling og gode resultater. Ringvirkningene av det Haider har fått til er enestående. Jeg gleder meg til dagen da en av ungdommene som har fått trenerutdanning gjennom ungdomsutvalget tar over som hovedtrener for et av ungdomslagene våre, avslutter Reidar Kvale Joki.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

PRISEN ÅRETS UNGE LEDER

Norges Fotballforbund deler ut prisene: Årets leder / Nikken-prisen, Årets unge leder og Årets krets.

Kriteriene for prisen Årets unge leder er:

Uredd og beslutningsdyktig

Ha pågangsmot og gjerne et smittende godt humør

Ha god organisasjonsinnsikt

Være flink til å engasjere og se de som er rundt seg

Ha evne til å ta ansvar

Ha stor gjennomføringsevne

Helst være under 30 år

Kilde: Norges Fotballforbund

---