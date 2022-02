Askim: Mann i 30-årene omkom i brann

Klokken 10:18 tirsdag meldte politiet på Twitter at nødetatene rykket ut til en brannmelding på Trippestad i Askim.

– Ca. kvart over ti får vi melding fra pårørende som kommer til boligen og forteller at det har brent på stedet. Nødetatene blir varslet og røykdykkere går inn i huset, hvor de finner en person som har tilknytning til boligen omkommet. For oss fremstår dette som en ulmebrann, sier politiets innsatsleder Sindre Dahlstrøm, til Dagsavisen.

Ingen andre personer er savnet i forbindelse med brannen. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent og politiets teknikere er på stedet.

Politiets melding på Twitter. (Skjermdump Twitter)

