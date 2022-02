Det holdt ikke helt fram til en stortingsplass for Hannah Berg (Rødt) i 2021. Men siste rekordmåling for partiet er verdt å juble for: – Gode målinger gir litt den samme følelsen som når favorittlaget tar en uventet seier mot et lag som til vanlig spiller mye bedre, sier en smilende gruppeleder. Arkivfoto: (Tomm Pentz Pedersen)