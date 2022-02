375 kroner i administrasjonsgebyr for glemt parkeringsavgift

Glemmer du å betale parkeringsavgift på leiebilen legger Hertz Norge på 375 kroner.

– Disse gebyrene fremstår som svært høye, og jeg har utfordringer med å se at de reelle kostnadene med å viderefakturere parkeringsavgifter er på disse nivåene. Jeg ser at leiebilselskapet Avis fakturerer 350 kroner for å viderefakturere eller håndtere parkeringsbøter, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Forbrukerjurist Thomas Iversen. (Forbrukerrådet)

Glemmer å betale på plasser med skiltgjenkjenning

Hertz Norge leier ut mange erstatningsbiler hver dag til forsikringskunder over hele landet. Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Hallvard Nerbøvik, forteller at det er vanlig praksis i bransjen at kunden selv alltid skal betale variable kostnader knyttet til leien. Også parkering på plasser som bruker automatisk skiltgjenkjenning for betaling.

– Det har kanskje oppstått en «tanke» om at dette går automatisk ved innføringen av automatisk skiltgjenkjenning (ANPR – Automatic Number Plate Recognition), og at det belastes fortløpende på leiekontrakten slik at man kan få gjort opp alle parkeringer når leien er ferdig og avsluttet. Slik fungerer praksisen og systemene dessverre ikke helt ennå, men vi håper selvsagt at det skal la seg gjøre i fremtiden. Vi jobber for det, men inntil videre må kunden fortsatt betale selv for parkering på stedet og/eller via tilgjengelig applikasjon.

– Opplever dere ofte at leietaker glemmer å betale parkeringen på plasser med skiltgodkjenning?

– Det skjer dessverre løpende, men i forhold til antall utleier og transaksjoner er det kanskje ikke så veldig ofte. Ved oppstart og innføring av ANPR skjedde det relativt ofte, men kundene er flinkere til å huske på dette nå. Systemet er mer utbredt hos flere parkeringsselskaper og områder, samt at både selskapene og vi er blitt litt bedre til å informere om løsningen og hvordan dette fungerer i praksis når du parkerer med en leiebil, svarer Nerbøvik og legger til:

– Det er en pågående prosess for å optimalisere dette for våre kunder, og et sterkt ønske fra oss inn mot flere store parkeringsselskaper. Vi ønsker integrerte løsninger hvor vi kan utveksle informasjon om nummerskilt på bilene våre, og få løpende overføring av parkeringsdata tilbake til oss om hvilken bil som har parkert når og hvor lenge. Vi er veldig opptatt av dette skal være sikre, sømløse og gode løsninger for våre kunder, men det krever videreutvikling som dessverre tar tid å få på plass.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør, Hallvard Nerbøvik, Hertz Norge. (Hertz)

Ikke alt digitalt

– Glemmer kunden å betale parkeringsavgiften legger Hertz på 375 kroner i administrasjonsgebyr. Er tillegget det samme uavhengig av utestående sum?

– Ja, det er det, men differensieres på for eksempel avgifter og bøter i ulike former, parkeringsbot eller ATK (automatisk trafikk kontroll, det vil si fartsbot) og det som er ubetalte parkeringsavgifter. En bot har et administrasjonsgebyr på 375 kroner, en ubetalt parkeringsavgift i et anlegg som for eksempel er tilknyttet EasyPark har et administrasjonsgebyr på 60 kroner. Vi anbefaler derfor at våre kunder bruker Easypark-appen.

– Men glemmer man å betale på korttidsparkeringen Oslo Lufthavn Gardermoen, drevet av Onepark, er gebyret deres nesten fire hundre kroner. Hvorfor så høyt for en digital transaksjon?

– I denne sammenheng er dessverre ikke alt digitalt, det er relativt mye oppfølging og administrasjon som skal på plass for at dette er fullt ut automatisert fra selskapene. Vi investerer både mye tid og ressurser for å utvikle løsninger til automatisering, samtidig som vi manuelt må følge opp både parkeringsselskaper, operatører, flere tusen biler og våre kunder i forbindelse med dette, sier kommunikasjonsdirektør i Hertz Norge, Hallvard Nerbøvik, som avslutningsvis håper automatisering kan redusere gebyret:

– Vi ønsker selvfølgelig å være konkurransedyktige på våre tjenester og konsepter, og vurderer dette fortløpende. Samtidig skal det legges til at vi allerede har satt ned og differensiert kostnaden på gebyret. Vi ser ikke bort fra at dette kan endres etter hvert som automatisering og digitalisering utvikles videre.

Kjører du leiebil? Husk å betale, ellers kan det bli et heftig gebyr fra utleieselskapet. (Tomm Pentz Pedersen)

Gjør det enklere

Forbrukerjurist Thomas Iversen forteller at Forbrukerrådet mottok litt over 150 spørsmål om leie av bil i fjor.

– Det er et beskjedent antall, gitt at vi totalt mottok nesten 50.000 spørsmål i 2021, sier Iversen. Men han har en klar oppfordring til bransjen:

– Her bør utleieselskapene legge seg i digitaliseringsselen, slik at disse prosessene kan bli forenklet. En slik forenkling vil komme både forbrukerne og selskapet til gode. Et lite gebyr for viderefaktureringen er på sin plass for å dekke reelle utgifter for utleieselskapet, og for å bidra til at forbrukerne faktisk betaler for både bøter og bommer.

