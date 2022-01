Anne (44) selger hagesenteret: – Det er en tid for alt

– Erfaringsmessig tar det ofte noe tid å selge gårder og næringseiendommer. Den rette kjøperen finnes garantert der ute, men jeg har det ikke travelt, sier hagesentereier Berg.

Drift som vanlig

Siden 2001 har Anne Marie Berg drevet Lunds hagesenter i Torsnes, fra 2007 som egen virksomhet. Etter å ha overtatt hagesenteret fra sin far, Ulf Berg, har hun investert og lagt ned mye jobb med å utvikle senteret.

– Jeg er så frimodig å si at Fredrikstad fortjener et hagesenter som vi driver. Butikken og området er rustet opp. Mitt ønske er at det kommer en ny eier som vil videreføre arbeidet, håper Berg.

Lunds hagesenter markedsføres av megleren som en mulighet til å fortsatt drifte senteret, eller en annen form for virksomhet. Prisantydningen er på 9,8 millioner kroner. Eiendommen har flere bygninger og et tomteareal på 33 mål.

– Vi har åpent nå og satser på full trøkk når sesongen virkelig starter opp til våren. Planter er i bestilling, poengterer Anne Marie Berg, som i 2020 løftet omsetningen med to millioner kroner. 2021 blir enda bedre, forteller hun:

– Da pandemien slo til ble jeg veldig usikker på hvordan dette skulle påvirke omsetningen. I tidligere år har omsetningen lagt på rundt 4 millioner kroner netto, 2020 ble året vi passerte 6 millioner kroner. Regnskapet for 2021 er ikke helt klart, men det blir uten tvil et godt år, og bra overskudd.

Satser på sollys

– Hvordan har økte strømpriser påvirket kostnadene?

– Selvfølgelig merker også vi økte strømpriser, men fram til nå har vi kun brukt strøm til kontoret og butikken. Det blir spennende når vi skal starte produksjonen av sommerblomster. Slik jeg ser det nå kommer vi nok til å satse på naturlig sollys i drivhusene, og lite bruk av kunstig lys. Vi får håpe på en varm og solfylt vår, svarer Berg, som engasjert legger til:

– Når det er sagt forstår jeg ikke hvorfor myndighetene uteblir med solide tiltak til næringen. Fortsetter vi som nå kommer flere og flere gårdsbruk til å bli lagt ned på grunn av høye strømpriser. Egenproduksjon av mat forsvinner, flere kommer til å bli arbeidsledige, varene dyrere og kjøpekraften lavere. En ond nedadgående spiral som må stoppes.

I sesongen satser Anne Marie på egenproduksjon av sommerblomster. Med skyhøye strømpriser håper hun naturlig sollys i all hovedsak kan bidra til veksten i drivhusene. (Tommy Skauen )

Anne Marie Berg jobber ufortrødent videre til en ny høysesong, og har ingen tanker om å slippe arbeidsoppgaver som ikke alltid er like hyggelige å drive med på et hagesenter.

– Er du ansatt, eller driver for deg selv, er det vel arbeidsoppgaver man liker bedre enn andre. Slik er det. Hagesenteret blir solgt når den rette eieren dukker opp.

