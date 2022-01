Soloseiler Johnny har dratt til skogs

– Det stemmer. Båten ligger i nord og jeg har en base i Vesterålen, et fint utgangspunkt for Nordland og min lekegrind der. Er for så vidt ferdig med prosjektet norskekysten, så får vi se hva som skjer etter hvert, smiler han.

Villmarksopplevelser i Østfoldskogen

Ved nyttår dro Johnny ut i Østfolds skoger, sammen med lundehunden Zkipper på drøye fire år.

– Det var på nyttårsaften jeg og Zkipper rømte til skogs. Vi har overnattet i gapahuk, hule/helle, trelavvo, åpen hytte og telt. Vi forflyttet oss litt rundt, forteller friluftsmannen. Men eksakt hvor han har slått ned teltpluggene har han ikke lyst til å fortelle:

– Jeg er litt bevisst på å ikke angi stedene, siden jeg søker en slags villmarksopplevelse. Det er helt supert at folk er på tur, men opplevelsen jeg søker blir ikke den samme om det er mange mennesker i området. Da er gjerne dyra allerede skremt bort, og man får ikke den samme roen og følelsen av å være alene med naturen. Men Zkipper er jo alltid med.

Beveger man seg utenfor turstier og løyper er det ikke vanskelig å observere dyrespor, forteller Johnny Leo Johansen. Som på sin siste skogstur kan notere både elg-, rådyr-, storfugl- og harespor. (Se video nederst i saken)

– Hvis man er oppe i skumringen, og observant, kan man også oppleve dyr. Men dyrene holder seg jo ganske rolig på vinteren. Så det er mest spor vi ser nå.

Man bør ikke nødvendigvis tenke voldsomme ekspedisjoner. Ta en tur i nærområdet, sett opp telt, test ut og bygg erfaring. — Johnny Leo Johansen, friluftsentusiast.

– Du har nylig overnattet i områder hvor vi vet det finnes ulv. Så du noen ulvespor?

– Ja. Ulvespor har jeg sett en gang ved grensa til Sverige. Det er slike villmarksopplevelser jeg søker, selv om Østfoldskogen ikke akkurat er helt som Alaska. Hvis jeg tror det er ulv i området, holder jeg Zkipper i bånd. Tar forholdsregler, slik man må ute i naturen.

Johnny og lundehunden Zkipper på Linnekleppen i Rakkestad - overnatting i gapahuk. (Privat)

– Klarer du å holde varmen om nettene?

– Jeg sov ved Linnekleppen i Rakkestad da temperaturen krøp ned mot minus åtte grader. Men det går helt greit. Jeg har en sovepose som skal fungere med komfort ned mot minus atten. I tillegg har jeg et triks med å varme vann, ha dette på en varmeflaske, og deretter i soveposen. Pluss at Zkipper ligger nederst i posen og holder føttene mine varme, så absolutt ikke kaldt. Det kaldeste er å komme seg ut av soveposen og pakke ned leiren, da blir jeg gjerne kald på fingrene.

[ Soloseiler Johnny lever i kalde nord: – Når jeg møter motvind eller ising på dekk, får jeg en slags energi ]

Friluftsliv er balsam for sjelen

Uten tilgang til lading av mobilen, og ingen som vet hvor ferden har gått for Johnny og Zkipper, kan det virke ansvarsløst hvis uhell skulle skje. Men sikkerheten er ivaretatt forsikrer Johnny:

– For å spare strøm setter jeg mobilen på flymodus, og slår den av om natten. I tillegg har jeg med en powerbank. Da har jeg strøm til mange dager. Jeg bruker også appen «Hvor» som laster ned kart slik at jeg ikke er avhengig av mobildekning. Hvis det skulle skje et uhell, har jeg med meg en satellittsender, i tillegg til luftambulansens «Hjelp 113-appen» som sender min eksakte posisjon. Og så har vi folk med gode redningshunder som vil kunne finne oss.

– Hva er den største forskjellen på å bo i en seilbåt kontra under en gran?

– Det er en del forskjell, ja. I seilbåten har jeg ferdig oppsatt bolig og slipper å bære med meg alt på ryggen. I skogen slipper jeg å fortøye og tenke på sjøgang, smiler Fredrikstads egen eventyrer.

Johnny Leo Johansens beste turkamerat er lundehunden Zkipper (4,5), som trives både på dekk og ute i skogen. (Privat)

Johnny har droppet «A4-livet». Sjø og skog er hjemmet, men når Dagsavisen Demokraten snakker med friskusen, er han en kjapp tur innom det han kaller sivilisasjonen. For å ta en dusj og barbering.

– Er man ute i skogen, og alene, er ikke hygiene noe man bør tenke på. Kroppen får et fint beskyttende fettlag etter et par dager, noe som bare er fordel. Håret og skjegget gror, noe som gir isolasjon. Men blant folk vil man kanskje ikke se ut og lukte som et skogstroll?

Leo Johansen unner seg også en liten stund foran TV-skjermen før neste villmarksopplevelse. Ikke overraskende er det noen episoder av serien «Lars Monsen & gjengen» sin ferd på Hardangervidda som er favoritten. Samtidig legges planene for Johnny og Zkippers neste tur.

– Jeg tenker nå å dra over til Vestfold-siden og drive med radioamatørhobbyen min, og det som kalles «Summits on the Air». Vi går på utvalgte topper, får radiokontakter og samler poeng. Det er veldig fint å ha noen mål for å gå på fjelltopper. Pluss at jeg som skogens mann forsøker å bli enda bedre venn med snaufjellet, det har gitt resultater.

Friluftsmannen med stor «F», Johnny Leo Johansen, håper delingen av bilder og opplevelser på sosiale medier inspirerer andre til å komme seg ut i naturen.

– Jeg vil helt klart anbefale friluftsliv til andre. Men man bør ikke nødvendigvis tenke voldsomme ekspedisjoner. Ta en tur i nærområdet, sett opp telt, test ut og bygg erfaring. Eller bare gå til en plass hvor man føler skogens ro. Det er balsam for sjelen.

På sporjakt. Se video:

Vintermorgen i Østfolds skoger. (Privat)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen