Anja Bakken Riise fra Fremtiden i våre hender går til angrep på handelsstanden i forbindelse med Black Friday. Anja og jeg er enige i en ting; Black Friday er en uting. Men om hele handelsstanden skal gres under én kam er jeg neimen ikke så sikker på!

Det er et gryende opprør der ute. Det finnes en motvekt mot Black Friday. Det er en hel del butikker som er sitt ansvar bevisst og forsøker stå imot denne latterlige og uansvarlige kjøpefesten.

Gjennom de siste fem årene har jeg og min samarbeidspartner jobbet hardt for å skape en motbevegelse til Black Friday. Vi ønsker å løfte fram butikkene som fokuserer på blant annet lokal verdiskaping, møter mellom mennesker, lys i vinduene og levende steder – for å nevne noe.

Utfordringen vår, og utfordringen butikkene møter – er den høyst reelle faren for å drukne i alt støyet. Nasjonal media gir oss ikke særlig til spalteplass eller sendetid, og sentrumsledere, og kanskje senterledere spesielt, pusher på for at butikkene må være med på Black Friday, noe som handler om omsetningsbaserte husleiekontrakter.

Ønsket om å stå utenfor Black Friday markeres av butikker som er med på kampanjen Nisjebutikkens dag. Det er en festdag hvor fokus er på kvalitet, fagkunnskap, service og kjøpsopplevelse – ikke på tilbud. Dagen markeres lørdagen etter Black Friday, og i motsetning til sin amerikanske ‘kusine’ Small Business Saturday, er det overhodet ikke fokus på salg og tilbud. Butikker fra Mandal i sør til Longyearbyen i nord er med på markeringen.

Så kanskje Anja Bakken Riise skal være litt mer nyansert neste gang hun angriper hele handelsstanden.