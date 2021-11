Åpner for kjøretøy til Isegran fredag 26. november

Det viser seg at spunten (støttekonstruksjonen) for den nye overgangen treffer på den gamle vannledningen. Det betyr at vi må legge ny vannledning, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Byggekostnad 9 mill.

Den nye overgangen vil bli åpnet for fri ferdsel fredag 26. november kl. 13.30. Resten av anleggsarbeidene går etter planen og hele prosjektet skal være ferdig 10. desember.

– Kommunen vet ikke eksakt hvor den gamle vannledningen ligger før vi begynner å grave. Ny vannledning var derfor tatt med som opsjon i utlysingen av anbudet, men vi håpet på å unngå og bruke den. Vi beklager ulempene dette medfører for berørte, sier prosjektleder Christine Fugland Halvorsen i Fredrikstad kommune – Prosjektutvikling.

Som Dagsavisen Demokraten tidligere har omtalt er byggekostnaden for den nye overgangen til Isegran på rundt 9 millioner kroner. Eksisterende stålkulvert er fjernet og blir erstattet med ny overgang og kulvert i betong.

– Det var påvist rust på gammelt rør som tilsa at det måtte byttes innen en gitt tid, det er derfor røret og overgangen byttes nå, sa teamleder kommunalteknikk, Malte Sebastian Hinsch. Som også fortalte om mangel på plastrør i starten av prosjektet:

– Det var noen utfordringer med å få tak i rør til den midlertidige brua, ettersom det har vært plastmangel for grossisten. Men dette løste entreprenøren slik at midlertidig bru kom på plass i tide, og stenging av overgangen holdt fremdriftsplanen.

Adkomsten til Isegran har vært stengt for kjøretøy siden 11. oktober. Gående og syklende har tilgang i hele anleggsperioden via en midlertidig pontongbru. (Tomm Pentz Pedersen)

Litt trangere for småbåter

Passasje og «seilingshøyde» for småbåter vil bli noe dårligere, fortalte kommunens teamleder.

– Det er noe mer overbygning over nytt rør enn det var i den gamle overgangen. Når det gjelder målene i kulverten var høyden 2,9 meter i det gamle røret, og blir 2,7 meter i det nye. Bredden i det gamle røret var 4,2 meter og blir 3,9 meter i det nye

Oppfordringen til besøkende i anleggsperioden blir derfor den samme som tidligere. Skal du til Isegran på Kråkerøy – bruk sykkel, gå, ta bussen, Byferga eller benytt gratis innfartsparkering bak Kiwi og Shell i Storhaugveien (innkjøring fra Kråkerøyveien).

