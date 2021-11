Smitteutbruddet ved Østsiden sykehjem vokser

Mandag meldte Fredrikstad kommune at to pasienter og to ansatte har testet positivt for korona. Nå er totalt ni smittet, skriver NRK Østfold. Av de ni smittede er fire ansatte.

– For å begrense smitten blir alle ansatte testet når de kommer på jobb og de går igjen i smittevernutstyr. Sykehjemmet er også stengt for besøk inntil videre. Av de ni smittede er fire ansatte. Det skaper utfordringer med å skaffe nok folk på jobb, opplyser etatssjef for sykehjemmene i Fredrikstad, Birgitte Skauen Kopperud, til samme kilde.

[ Færre tester seg: Nå deler kommunen ut gratis hurtigtester ]

Nærmeste pårørende i den aktuelle avdelingen er informert. Nærkontakter til de smittede pasientene vil bli kontaktet av avdelingen for videre oppfølging, skriver Fredrikstad kommune i mandagens pressemelding,

Det siste døgnet er det registrert 1.626 koronasmittede i Norge, skriver NTB. Det er 482 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet på en enkelt dag siden 6. september da det ble registrert 1.783 nye smittede. Tirsdag var 163 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

38 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 20 på respirator. Det er seks flere på intensiv og seks flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen