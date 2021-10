Emballasjeprodusent kjøper Jackon

Allerede to dager etter budet ble det kjent at Akselsen-familien, som eier 50 prosent av aksjene, hadde akseptert tilbudet. De resterende aksjonærene trengte litt lengre tid på å bestemme seg. Men fredag morgen bekrefter BEWI at de også har akseptert frøyaselskapets bud, skriver iLaks.

Milliardoppgjør

Bewis bud ble børsmeldt sent fredag kveld for to uker siden, og skulle da angivelig være en overraskelse for alle utenfor Bewi, skriver Dagens Næringsliv.

Samme kilde skriver også at det ikke gikk mer enn 48 timer før den ene familien, Akselsen, aksepterte budet for sin halvpart av aksjene. Siden har markedet ventet på et svar fra den mer oppsplittede halvparten av Jackon-eierne. Innen fristen fredag morgen melder Bewi at Solgaard-grenen har takket ja, og at oppkjøpet dermed kan gjennomføres.

Mens Akselsen-familien bestemte seg for å bli med Bewi videre, og dermed fikk Bewi-aksjer for 1,8 milliarder kroner, har de andre eierne valgt oppgjør i kontanter. Det betyr at det vil tikke 1,55 milliarder kroner inn på konto for de familiemedlemmene, skriver dn.no

Oppkjøp til Konkurransetilsynet

Dagens Næringsliv har også snakket med Karl Johan Sunde, eier av Ålesundfabrikken Brødr. Sunde. Bedriften som ble grunnlagt i 1917 som not- og garnfabrikk, startet i 1960 produksjon av byggisolasjonen Sundolitt. Sunde fikk ikke tilbud om å kjøpe Jackon, men ville vurdert det, sier han.

Karl Johan Sunde regner med at myndighetene vil se på en eventuell transaksjon mellom Bewi og Jackon.

Det bekrefter Konkurransetilsynet:

– Dette er ganske enkelt: Vi vil se på alle transaksjoner der to fusjonerte selskaper samlet får over én milliard kroner i omsetning i Norge, og der hver av aktørene har en omsetning her til lands på minst 100 millioner kroner, sier avdelingsnestleder Marita Mæland Skjæveland i avdelingen for bygg, industri og energi, til Dagens Næringsliv.

---

Jackon

Jackon er et industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. En av Europas ledende produsenter av isolasjon, byggesystemer, samt spesialprodukter og emballasje i ekspandert (EPS) og ekstrudert (XPS) polystyren og EPP (ekspandert polypropylen) til byggebransjen og annen industri.

Jackon ble grunnlagt i 1956. Konsernet har en årlig omsetning på 3 milliarder kroner, 850 ansatte i 21 fabrikker i 6 land, og salgsavdelinger i de fleste Vesteuropeiske land – Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sveits, Belgia og Nederland.

Kilde: jackon.no

---