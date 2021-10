Støre og Vedum med momsgave til over 20.000 organisasjoner

– Dette vil vi prioritere og komme raskt i gang med, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Tirsdag tok han og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum seg en liten pause fra regjeringsforhandlingene for å spille litt fotballspill – og røpe en positiv nyhet for frivilligheten:

– Når frivillige organisasjoner kjøper inn ting, så betaler de moms for det. Vi ser det ikke som noe mål at staten skal tjene penger på de innkjøpene, sier Vedum.

Støre: – Veldig viktig

Frivillige lag og organisasjoner får allerede i dag kompensasjon for momsen de betaler, men ikke fullt ut. I fjor fikk de 22.397 organisasjonene som søkte, dekket nær 81 prosent av summene de søkte om. Året før var andelen på 81,9 prosent, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet.

En ny Ap-Sp-regjering vil altså øke dette til 100 prosent.

– Vi tror dette er veldig viktig. Det er noe idretten og frivilligheten har vært veldig opptatt av i lang tid. Folk snakker om det når du møter dem på idrettsstevne, sier Støre.

Merverdi

I fjor ble det totalt betalt ut 1,684 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. Det betyr at prislappen på full kompensasjon ville ha blitt nærmere 400 millioner kroner.

– Prisen vil variere ut ifra hvor mye aktivitet det er. Jo mer frivillighet og aktivitet det er, jo mer koster det. Men så gir jo den frivillige innsatsen så mye merverdi, både for eldre og unge, sier Vedum.

Selv så de to partilederne ut til å kose seg stort da de barket sammen i fotballspill. På ett tidspunkt foreslo Vedum at de skulle gi seg, men en ivrig Støre insisterte på å fullføre kampen.

– Det er tre baller igjen, sa han.

Tillit

Ap-lederen påpeker hvor mye frivillighet, kultur og idrett betyr for folk, både gjennom den enkeltes opplevelser, men også for samfunnet som helhet.

– Forskere sier at samfunn med høy frivillighet har høy tillit. Det mener jeg at en regjering skal tenke veldig grundig over. Vi er så gode til å regne på alle typer kapital, enten det er penger eller bygninger eller finans eller hva det måtte være. Men den sosiale kapitalen, eller forholdet mellom folk, det er kjernen til tillit, sier Støre.

Selv viste han tillit til Vedum da det oppsto litt uklarhet rundt ett av målene i kampen i fotballspillet. Og til slutt ble de enige om at oppgjøret endte uavgjort. Dermed var stemningen fortsatt på topp da de to partilederne stakk for å forhandle videre.

– Kan det komme flere gode nyheter for frivilligheten fra forhandlingene?

– Ja, det kan komme mer, sa Støre på vei ut av rommet.





