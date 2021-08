Fotosommer’n: Her er den siste ukesvinneren - nå er det klart for finale!

Frode Abbedissen gikk til topps i uke 32 med sitt bilde av hestene som er ute på sommerbeitet på Torsnes. Hestene ser nesten ut til å kommunisere med fotografen som må ha stått i vannet for å kapre øyeblikket. Det er en ro over dette motivet, men likevel får vi følelsen av harmonisk bevegelse og en stille nyfikenhet hos «modellene». Gratulerer, Frode, du har vunnet en middag for to på City Bar & Spiseri!

I år har vi gitt to premier hver uke, og også andreplassen går videre til finalen. Ukas andreplass går til Anne Stensvik med sitt bilde av en enslig, rød vannlilje i Stordammen. Bildet gir en nesten sakral stemning der den vakre blomsten bryter med det fløyelsmyke, mørke vannet. Stensvik får en gratisbillett fra Litteraturhuset Fredrikstad til boksamtaler i perioden 1. september 2021 til 1. juni 2022 (gjelder ikke konserter).

Både ukas første- og andreplass vil kjempe om hovedpremien om bildeprodukter til en verdi av 4.000 kroner fra CEWE Japan Photo. Følg med til uka da alle finalistene presenteres på nytt både på demokraten.no og i papiravisen.

Ukesvinner: Frode Abbedissen har fanget et flott bilde av de stolte hestene på sommerbeite ved havna i Torsnes. (Frode Abbedissen)

Ukas andreplass: En enslig, rød vannlilje i Stordammen. (Anne Stensvik)

Krabbefiske på Hvaler - barndommens lykke! (Hanne Johansen)

Kveldsstemning på Kråkerøy. (Marianne Haugerud )

Vi liker bilder med humor! Her har fotografen selv laget en artig bildetekst: "Vi beklager at avgangen mot Seljord fortsatt er noe forsinket." (Lise Martinsen)

Regnbue over Gamlebyen. (Torunn Hovden)

Mot natt på feriehjemmet Solviken sensommeren 2021. (Per-Egil Hansen)