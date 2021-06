Sommertradisjonen i Bratliparken er klar

– Med sommeren kommer også «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen», smiler produsent og Bakergutt Talina H. Skogseth.

Årets premiere fredag 4. juni blir den 23.sesongen med Hakkebakkeskogen i Bratliparken.

– I likhet med i fjor har det også i år vært usikkert om det ville bli mulig å gjennomføre forestillingen, men heldigvis – dyrene er tilbake og tradisjonen er sikret, sier Skogseth.

Ekornbarna, Klatremus, Mikkel Rev, bakermester Harepus, Bakergutten, bestemor Skogmus, Petter Pinnsvin og Morten Skogmus gleder seg til å møte store og små i Bratliparken.

Forestillingen «Dyrene i Hakkebakkeskogen spilles uten værforbehold.

– Vandreforestillingen er like populær hver sommer og den spilles utendørs i all slags vær. Om det er sol, sterk vind eller regn. Det er dog begrensing med kun 200 publikummere per forestilling, og alle billetter må forhåndsbestilles. Flere forestillinger er allerede utsolgt, avslutter en fornøyd produsent og skuespiller Talina H. Skogseth som legger til:

– Som tidligere år forvandles Bratliparken til en eventyrskog hvor fuglene kvitrer, froskene kvekker og ekte ekorn klatrer i trærne. Samtidig lusker reven i forestillingen rundt og en pepperkakebaker baker pepperkakekaker.

Forestillingen spilles fra fredag 4. juni til og med søndag 13. juni. Deretter drar produksjonen og alle dyrene til Nesparken i Moss for å fortsette å spille der.

