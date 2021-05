Linkens turtips: Skams Klove

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Turtipset som gjengis her er tilrettelagt for Demokraten av forfatteren.

Stien som slynger seg fram over fjellrabber fuktet med vann, leder til en infoplakat med et kart over området. Her i stikrysset velger vi å rusle inn mot Skams klove, som ligger rett fram. Tråkket som går til høyre, fører opp til fortet og Kjøkøy varde – og her skal vi komme ned igjen etter vår barnevennlige oppdagelsesferd her på øya.

Utsikt mot Kaninholmen fra kyststien sør på øya. (Linken Raeng)

Naturskapt fenomen

Skams klove er et naturskapt fenomen, og under krigen var klova en del av det militære anlegget og fungerte blant annet som en løpegrav. Her nede vokser det bregner og mose; de trives godt i det fuktige og litt dunkle miljøet. Bergveggene reiser seg over oss, høyt nok til å stenge for sollyset. Det er mørkt, kjølig og trangt her nede i den knappe to meter brede kløften. Klova er et naturskapt fenomen; tidligere var den fylt med diabas, men denne bergarten har smuldret bort med tiden, og nå gjenstår kun den harde granitten. Man antar at kløften går helt ned til havets bunn og strekker seg ut i havet i øst, og dermed deler den egentlig øya i to. Turen gjennom klova er definitivt en annerledes turopplevelse for både små og store!

På tur gjennom Skams klove på Kråkerøy. (Linken Raeng)

Mot vannet

Fra Skams klove følger vi stien forbi en koselig rasteplass i skogen og fortsetter nedover fjellsiden i retning Ekebukt. Ved den første fortstillingen vi kommer til, slår vi inn på blåmerket løype til venstre mellom to «bygg» og rusler ned gjennom et område med rikelige mengder spor etter steinhoggerne. Gresset vokser høyt rundt de kantete steinblokkene, og skogen er lysegrønn nå rett etter løvsprett. Det er flere tråkk på kryss og tvers her, men vi holder stødig kurs nedover skråningen mot stranden. (Blir du i tvil, er appen UT.no veldig kjekk å konferere med.) På den lille gressletta ved vannet står et severdighetsskilt merket Kjøkøy fort, men i bunn og grunn utgjør hele den sørlige delen av Kjøkøy fortet, med utallige byggverk på alle kanter. Vi slår oss ned noen øyeblikk like ved de gamle bygningene, lytter til bølgeslagene på stranden og båtene som kjører forbi, slapper av og nyter den solrike dagen og den fantastiske skjærgården. Dagen er ny, og vi har god tid; det er et privilegium når ingenting haster og man kan få være ute på et så deilig sted som dette.

Liljekonvallen trives her. (Linken Raeng)

På tur i løpegrava

Når tiden er moden for fortsettelsen på turen, går vi stien opp åsen og følger så den brede, blåmerkede Kyststi-løypa sørover mot Puttesund. Vi kommer forbi flere rester etter steinhugging og passerer mange flere elementer som inngikk i Kjøkøy fort. En velholdt løpegrav må testes; ferden går oppover mot masta på toppen av fjellet. Idet løpegrava slutter, går vi nedover igjen på en lang trapp og kommer tilbake på stien der vi startet. På andre siden av stien ligger en kanonstilling ut mot vannet. Den ser beskjeden ut, men idet vi går ut mot vannet fra stien og runder bygget, ser vi et kanonløp stikke ut fra bygningen. Ganske dramatisk! Kjøkøy fort er stort, kanskje større enn man kan få inntrykk av umiddelbart. Det oppdager man fort om man er litt nysgjerrig og vil utforske! I åssiden ovenfor stien, sør for løpegrava vi fulgte mot masta, ligger mange flere ulike stillinger. Fortet på øya ble bygd av tyskerne under krigen og var ledd i en større forsterkningsstrategi, ettersom de fryktet et alliert landgangsforsøk her. Kanonstillingene lå beskyttet til og var vanskelige å oppdage, og fortet hadde et mannskap på rundt 130. Nå er blått hav, blå himmel og vårgrønne trær en fredfull ramme rundt de gamle ruinene.

En del av fortet ligger i Ekebukt. (Linken Raeng)

Til bronsealderrøysa

Etter hvert fortsetter vi sørover på Kyststien og runder vestover. Ved den steinete stranden nedenfor stien ser vi over mot blant annet Furuholmen og Granholmen, og i sør helt ut til Kirkøy. Blåmerket løype leder oss deretter videre gjennom den luftige skogen, der trær og kaprifol vokser opp fra en eng av lysegrønn, velduftende liljekonvall. Vi kommer ut på veien «Putten», som vi følger et lite stykke til høyre opp bakken, før blåmerket løype tar oss inn igjen i skogen på venstre side av veien. Ferden går opp fjellsiden, forbi en rekke med ulike byggverk som tilhører fortet (stien går faktisk gjennom et av dem!) og tydelige spor etter steinhoggerne. Etter en langsom oppstigning i fjellsiden ser vi Kjøkøy varde mellom trærne på høyre side av stien. Fra fjellplatået øst for bronsealderrøysa på toppen er det fantastisk utsikt østover mot Torsneslandet og Sverige, og litt lenger nede i fjellsiden finnes en benk der det passer veldig godt med en pause for å nyte utsikten.

Utsikt fra fjellet vest for bronsealderrøysa. (Linken Raeng)

Mer utsikt

Fra røysa leder stien oss mot nordøst, og vi ser ganske raskt betongbrua over Skams klove litt lenger framme. Den som har lyst på en lenger tur, kan nå følge Kyststien over brua for å utforske den nordre delen av øya. Vi velger imidlertid å ta inn på et tråkk mot nordvest, og kommer snart fram til nok en fortstilling. Trass i at disse gamle byggverkene i stein og sement er forholdsvis lite estetiske, er Kjøkøy som turområde utrolig flott – og utsikten helt fantastisk! I nord skinner Fredrikstadbrua langt i det fjerne, i vest ser vi over mot Kråkerøy og ut over Stokken, og på den andre siden av Oslofjorden skimter vi blånene i Vestfold og Telemark. Et godt tips til denne turen er å ta med kikkert! Siste etappe av turen følger vi tråkket – løypa kalles Geologistien – ned fjellt mot nordvest, tilbake til oversiktskartet og inngangen til Skams klove, og deretter i egne fotefar tilbake mot bilen.

God tur!

Kanonstilling ved stien. (Linken Raeng)

---

Turfakta

Lengde: 3,5 km

Passer for: De fleste, og en fin tur for barn. Relativt lettgått terreng. Sti over fjell, gjennom klove og skog. Uegnet for barnevogn, så bruk bæremeis til de minste. Flere sittebenker og rasteplasser – både naturlige og tilrettelagte – underveis. For kart over Kyststien, se www.turkart.no. Det er også laget en militærsti på øya. For en beskrivelse av denne turen, klikk her. Forsvarsbygg har mer informasjon om Kjøkøy fort her.

Veibeskrivelse: Kjør til Fredrikstad og følg skiltingen mot Hvaler. Følg fv. 108 utover til Kjøkøy. På den lange veistrekningen før broen over til Vesterøy er det en stor parkeringsplass på venstre side av veien. Google Maps lenke til parkeringen finner du her. UTM33 N 6562635 Ø 268125 Turen begynner i sørenden av p-plassen, ved skiltet inn mot Skams klove og Kjøkøyvarden.

---

