Feil på instrument ga falske positive koronasvar

Feil på et analyseinstrument i laboratoriet i sykehuset, har gitt noen falskt positive svar på koronatester, skriver Sykehuset Østfold.

– Vi har retestet positive tester som er analysert i dette instrumentet siden 1. mars, da vi mener feilen oppsto. Vi har i alt funnet 14 falskt positive svar. Alle de berørte er nå informert, sier overlege Anita Kanestrøm i seksjon for genteknologi til samme kilde.

[ Da hele familien fikk korona, lagde Håkon (12) en helt spesiell sang ]

Seks av de berørte fikk raskt beskjed om at prøven var negativ, slik at isolasjon og karantene kunne oppheves. De andre tilfellene som er funnet, ligger flere uker tilbake i tid.

Feilen ble oppdaget ved at to pasienter som ble innlagt, ble testet med to ulike metoder hvor av svarene ikke samsvarte. Disse to metodene har tidligere samsvart.

– Da vi kjørte en ny analyse av de samme prøvene i et annet instrument, viste resultatet at testene var negative. I alt har vi funnet 14 falskt positive prøver, sier overlege Anita Kanestrøm i seksjon for genteknologi til sykehusets nettside.

Fra 1. mars i år har senter for laboratoriemedisin analysert omtrent 100.000 prøver hvorav cirka 3.800 har vært positive.

[ «Det holder ikke bare med applaus» ]