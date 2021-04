1.000 voksne får ekstra hjelp til å skaffe seg fagbrev

Kursene, som skal holdes over hele landet, er blant annet åpne for permitterte og arbeidsledige. Regjeringen opplyser at av de 997 planlagte deltakerne har 556 innvandrerbakgrunn og 265 er permitterte under pandemien.

– Koronakrisen har igjen vist oss at det er de med lav eller ingen formell kompetanse som står først i permitteringskøen. Kompetanseheving er derfor en viktig investering i enkeltmennesket og kan for mange være inngangsbilletten til arbeidslivet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Som samfunn er vi tjent med at flere blir inkludert i arbeidslivet.

De 88 kursene er fordelt på fagområdene bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi- og industrifag.

[ «Skal vi få flere til å velge yrkesfag må vi skrote dagens regjering» ]

(©NTB)