Enebolig på Ambjørnrød solgt for 6,35 mill.

Omsetninger for Fredrikstad kommune:

Cheviot Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 2.700.000 fra Unni Steen til Ragnar Arild Gabrielsen og Tove Anne H Gabrielsen (23.03.2021)

Oredalsveien 31 A (Gnr 209, bnr 181) er solgt for kr 3.750.000 fra Pk Boligutvikling As til Frida Sofie Bustgaard og Mats Karlsen (23.03.2021)

Kongsten Borettsalg andelsnr 5 er solgt for kr 1.950.000 fra Guro Nordhaug til Andreas Nicolai Walseng (22.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 28 er solgt for kr 1.847.500 fra Arca Nova Bolig As til Inge Arnold Granly og Lilly Ingeborg Granly (22.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 7 er solgt for kr 2.197.500 fra Arca Nova Bolig As til Oddveig Iren Nilsen (22.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 1.672.500 fra Arca Nova Bolig As til Kai Johnny Thorvaldsen og Øivind Thore Thorvaldsen (22.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 9 er solgt for kr 2.297.500 fra Arca Nova Bolig As til Eva Larsen og Øivind Larsen (22.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 12 er solgt for kr 1.772.500 fra Arca Nova Bolig As til John Gulliksen og Kirsten Sandvik (22.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 2.447.500 fra Arca Nova Bolig As til Lise Gjerdsjø (22.03.2021)

Karjolveien 63 (Gnr 213, bnr 195) er solgt for kr 6.350.000 fra Ruth Sanne til Marlene Grundstrøm Olsen og Ole Martin Stene (22.03.2021)

Gnr 62, bnr 669 er solgt for kr 600.000 fra Per Øivin Thue til Bjørndalen Eiendom As (22.03.2021) Gnr 601, bnr 550 er solgt for kr 2.595.000 fra Eikelunden Eiendom As til Kristine Paulseth Larsen og Lars Krogstad (22.03.2021)

Andel av Bruket 13 A (Gnr 48, bnr 238, seksjon 153) er solgt for kr 250.000 fra Spg Bakke Bolig Gressvik As til Ingrid Christine Karlsen (22.03.2021)

Åsen Borettslag andelsnr 15 er solgt for kr 2.500.000 fra Arild Rene Hansen til Brian Randall Fait og Marthe Kristoffersen-Fait (22.03.2021)

Bjørnen Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.745.000 fra Laila Synnøve Wehler til Tom Bjørge Andersen (22.03.2021)

Feltspatveien 13 (Gnr 601, bnr 404, seksjon 20) er solgt for kr 4.250.000 fra Inger Anne Solheim og John Utter til Jahn Markus S Lorentzen og Marlin M Munkvold (19.03.2021)

Sarpsborgveien 159 (Gnr 303, bnr 956) er solgt for kr 3.600.000 fra Tom Bjørge Andersen til Sorgenfri Park As (19.03.2021) Salget omfatter også Sarpsborgveien 161 (Gnr 303, bnr 957)

Løenveien 2 (Gnr 608, bnr 1, fnr 4, seksjon 6) er solgt for kr 2.090.000 fra Boysen Eiendom As til Fjeld Tredesign As (19.03.2021)

Karivold Borettslag andelsnr 26 er solgt for kr 2.300.000 fra Inger Marie Karlsen til Karoline Johannessen (19.03.2021)

Sollysveien 2 B (Gnr 728, bnr 66) er solgt for kr 5.000.000 fra Iversby Eiendom As til Bregne Eiendom As (19.03.2021)

Andel av Torpedalsveien 25 (Gnr 205, bnr 63) er overdratt fra Ulrik Constantin Undahl til Anne Lisbeth Undahl (19.03.2021)

Østre Sletta Borettslag andelsnr 44 er overdratt fra Yngvar Jamis Jamissen til Petter James Jamissen og Pål James Jamissen (19.03.2021)

Østre Sletta Borettslag andelsnr 44 er solgt for kr 1.900.000 fra Petter James Jamissen og Pål James Jamissen til Stian Løken (19.03.2021)

Helleskilfjellet 40 (Gnr 62, bnr 258) er overdratt for kr 125.000 fra Ronald Freddy Olsen til Monica Iren Aasen (18.03.2021)

Capjon Park Ii Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.447.500 fra Arca Nova Bolig As til Gunn Austlid (18.03.2021)

Helleskilfjellet 40 (Gnr 62, bnr 258) er overdratt fra Kari Olsen til Ronald Freddy Olsen (18.03.2021)

Omsetninger for Hvaler kommune:

Botneveien 219 (Gnr 19, bnr 150) er overdratt for kr 1.500.000 fra Marie Kaspara Jensen til Roar Jensen (22.03.2021) Salget omfatter også Gnr 19, bnr 159

Andel av Brekkerød 56 (Gnr 39, bnr 1, fnr 12) er solgt for kr 3.800.000 fra Kristine V Braaten og Ole M Østergård Braaten til Hans F Veiteberg Braaten og Kate Louise Hawley (18.03.2021)

Omsetninger for Råde kommune:

Andel av Ekornveien 7 (Gnr 53, bnr 127) er overdratt fra May-Liss Andersen til Rune Andersen (22.03.2021)