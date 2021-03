– Bobilturister legger igjen 1.000 kroner per døgn

I fjor etablerte Hvaler kommune fem midlertidige bobilplasser ved rådhuset på Skjærhalden. Tilbudet videreføres i år, med en døgnpris på 300 kroner. Noe i overkant, mener bobilforeningens leder.

– De fleste som ferierer i bobil klarer seg nok uten fasiliteter et døgn eller to, men vann og strøm er som oftest noe som verdsettes høyt. Gjerne også om det er et tømmeanlegg innen rimelig avstand. Vi synes nok at 300 kroner per døgn er litt i overkant. Dette er ofte samme pris som campingplasser med servicebygg og alle fasiliteter tar. Vår erfaring er at det er vanligere med 200 kroner i døgnet på nye sentrumsnære anlegg med tilgang på vann og strøm.

Ønsker sentrumsnære plasser

I januar tok Hvaler kommune kontakt med bobilforeningen for tips og innspill før etablering av nye bobilplasser.

– Norsk Bobilforening synes selvfølgelig det er bra når det satses på bobilturisme i kommunene. Vi ønsker gjerne sentrumsnære bobilparkeringer velkommen. Med campingvogn kan bilen kobles fra, og det vil da være mulig å forflytte seg rundt. Det er litt vanskeligere å finne korttidsparkering i sentrum med bobil. Når det er sagt, så finnes også de som ønsker seg mer idylliske plasser å slå seg ned for natten enn i sentrum. Det blir også vanligere å se bobiler parkert i forbindelse med golfbaner. Det er bra om tømmeanlegget ikke er for langt unna, og lett tilgjengelig, sier Robert Olsen.

– Da Hvaler kommune tok kontakt oversendte vi informasjon og eksempler fra andre bobilparkeringer, samt noen råd fra våre medlemmer.

Legger igjen 1.000 kroner i døgnet

– Er det slik at bobilturister fyller opp bilen med mat og ikke legger igjen noen penger på stedene de besøker?

– Det er begrenset hvor mye det er plass til i en bobil. Restauranter og butikker benyttes hyppig. Her finnes det målinger på hvor mye en gjennomsnittlig bobilturist legger igjen per døgn (Kantar: 2019). Undersøkelsen viser at bobilturistene bruker litt over 1.000 kroner per døgn på stedene som besøkes, svarer Robert Olsen i Norsk Bobilforening.

– Det er tydeligvis flere kommuner som ikke innfrir kravet i Forurensningsloven som slår fast at alle skal ha tømmestasjoner for spillvann og toalettavfall?

– Ja, men vår oppfatning er at flere kommer til – og ser at det er et positivt tiltak for økt turisme. Det er sikkert flere grunner til at kommunene utsetter etablering av tømmestasjoner. Både kostnader, prosjektering og tilgang på egnede områder er kanskje noen, avslutter bobilforeningens leder.

---

Fakta: Norsk Bobilforening

Norsk Bobilforening er Nordens største rene bobilforening og ble etablert i 1984. Foreningen har rett under 12.000 medlemmer og er delt inn i 6 regioner med sekretariat i Fredrikstad.

Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling i bruk av bobil. Det legges stor vekt på en sosial profil ved å medvirke til et oppriktig kameratskap, hjelpsomhet og hensynsfullhet.

Gjennom sin kontakt med myndighetene skal foreningen bidra til at lover og regler blir oversiktlige og rettferdige, samt virke for en fornuftig og miljøvennlig bruk av bobilen.

---