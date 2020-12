Mandag kveld ble det bekreftet 20 nye smittetilfeller av covid-19 i Fredrikstad kommune. Det er seks færre enn dagen i forveien. Totalt er det nå registrert 1.520 koronatilfeller i Fredrikstad, og 264 av disse er registrert i løpet av de siste 14 dagene.

Av de 20 nye tilfellene mandag er 14 kjente nærkontakter, en er smittet på treningssenter, mens tre har ukjent smittevei.

Det jobbes med smittesporing av de to siste tilfellene, opplyser kommunen.

Økende Hvaler-smitte

Også Hvaler kommune melder om at to nye innbyggere har testet positivt for koronaviruset mandag.

– Det er iverksatt tiltak med isolasjon/karantene av de smittede og nærkontakter. Koronasenteret i Fredrikstad har kontroll på smittesporingsarbeidet, opplyses det på kommunens nettsider.

Det er nå bekreftet totalt 19 smittetilfeller på Hvaler, og fem av disse har blitt registrert i løpet av romjula.

Ingen hvilepute

Mandag startet både Fredrikstad og Hvaler med vaksinering. I løpet av de siste dagene i 2020 skal til sammen 569 sykehjemsbeboere i de to kommunene få den første dosen med koronavaksine. Over nyttår står innbyggere over 85 år for tur, og deretter følges den nasjonale prioriteringslista videre.

Samtidig minner Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård om viktigheten av å ikke senke guarden for tidlig i den videre kampen mot koronaviruset.

– Det er viktig å huske på at det at vi nå starter opp vaksinering, i første omgang ved sykehjemmene, ikke får noen umiddelbar betydning med tanke på smitteverntiltak vi alle må forholde oss til i hverdagen. Det vil fortsatt ta lang tid før vaksineringen får noen effekt i form av immunitet i befolkningen som helhet, så vi må nok leve med tiltak i mange måneder framover, sa han til Demokraten mandag.

Også kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen uttrykker bekymring overfor det hun betegner som et stabilt høyt smittepress.

– Før jul så vi at det var mye smitte knyttet til arbeidsplasser, og det har nok gått noe ned både fordi det er færre på jobb, og man er mer oppmerksomme på dette. Nå er det mer de sosiale sammenhengene som bekymrer, med flere treffpunkter. Det er viktig å huske på nærmest overdreven håndhygiene, med hyppig spriting. Hvis det ikke er mulig å holde to meters avstand, kan det være en idé å ha faste plasser, slik at man i alle fall klarer å holde meteren til de samme personene. Dette er noe vi må få ut enda tydeligere, for bare i forbindelse med fire ulike sosiale lag i uka før jul har vi i ettertid sett at det har blitt påvist 12 nye smittede, sier Danielsen.

