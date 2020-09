17-åring tiltalt for trusler om skoleskyting – ble fanget opp av FBI

Gutten var 15 år da han ifølge tiltalen skrev at han ville dra på skolen med våpen og bomber. Samtalen på en chattetjeneste på internett ble overvåket av FBI, som tok kontakt med norsk politi, melder NRK.

Saken mot gutten skal opp i en tingrett i Østfold i oktober. Den har en strafferamme på tre års fengsel.

Guttens forsvarer Torgeir Røinas Pedersen sier til kanalen at hans klient er rystet over sakens omfang. Forsvareren mener at bevisene i saken ikke holder til å dømme gutten.

– Han hadde ingen reelle tanker om å gjøre noe som helst. Dette var samtaler inne i et lukket chatterom der det bare utviklet seg underveis. Dette har ingen rot i virkeligheten, sier han.

Politiadvokat Stian Moltke Hansen som fører saken på vegne av statsadvokaten, mener at tiltalen er alvorlig, og at det er viktig at slike saker kommer opp i retten.

