Samtlige av disse tilfellene er knyttet til det omtalte utbruddet som pågår i Fredrikstad og Sarpsborg, melder kommunen.

Samtlige av smittetilfellene – bortsett fra ett – kan spores tilbake til feiringen av en muslimsk høytid i Sarpsborg.

I Sarpsborg er det nå rundt 30 smittede fra det samme miljøet. I Fredrikstad er antallet noe over 70, slik at det nå totalt er over 100 personer som sannsynligvis er smittet etter feiringen av den religiøse høytiden.

– Ingen hadde symptomer

Til Sarpsborg kommunes nettsider opplyser forstander Sadiq Baker Alezairjawi i trossamfunnet Al-Ghadir at ingen som deltok i feiringen, hadde symptomer.

– Jeg ble veldig overrasket da vi fikk beskjed om smitte. Men vi stanset feiringen med en gang og har ønsket å bidra til at alle med smitte kan spores opp, sier han i en uttalelse.

Feiringen av Ashura er en stor og viktig høytid for forsamlingen. Feiringen går normalt over 13 dager og startet 21. august. Den skulle avsluttes onsdag 2. september, men ble avbrutt etter feiringen på søndag da de fikk beskjed om det første smittetilfellet.

Smittesporing

Det jobbes nå med smittesporing og kartlegging av de nye tilfellene, og Fredrikstad kommune var torsdag kveld i ferd med å også få kontaktet alle nærkontakter.

Kommunen opplyser også at alle elever ved Råkollen skoles avdeling Fredenlund er satt i karantene etter sterk mistanke om koronasmitte hos en av elevene.

Denne avdelingen er et tilbud til elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, og karantenen omfatter 15 elever. Foreløpig gjelder karantenen til og med fredag, men får eleven bekreftet smitte, vil den bli forlenget.

– Vi har valgt å sette alle elevene i karantene i påvente av prøvesvar fordi mistanken om smitte er så stor, og mange av elevene er ekstra sårbare, forklarer kommuneoverlege Guro Steine Letting.

Fra før av er det også registrert smitte på fem andre skoler i kommunen.

