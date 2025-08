Ytringsfriheten gjelder også for «reaksjonære» standpunkter

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I en kommentar i Dagsavisen 31. juli går Cornelia Kristiansen ut mot det hun mener er Redaktørforeningens vane: å diskutere ytringsfrihet på feil premisser. Hun ber oss «tette egne kunnskapshull». Bakgrunnen er våre uttalelser i forbindelse med at åtte forskere i sommer oppfordret mediene til å være bevisst på hvordan man videreformidler «reaksjonær retorikk», for eksempel i spørsmål om kjønnsidentitet, skeives rettigheter og reproduksjon. Forskerne mente at «når slike påstander får plass i mediedebatter som likeverdige syn, styrkes illiberale og antidemokratiske krefter». Kristiansen mener denne advarselen er på sin plass, og at Redaktørforeningen begår feilslutninger i møte med forskningsbaserte standpunkter.

Det eneste andre eksemplet hun viser til er imidlertid en debatt om Pride og journalister for et par år tilbake. Her gjengir Kristiansen dessverre våre innlegg feil. Vi hevdet aldri at journalister ikke kan gå i Pride-tog, men stilte generelt spørsmål ved hvor tett på man kan være arrangementer man selv skal dekke journalistisk. Pride ble brukt som eksempel, fordi det ble diskutert i en del mediehus og redaksjoner. Det er noe annet.

Redaktørstyrte medier jobber hver dag med å informere om det som skjer i samfunnet, dokumentere, stille kritiske spørsmål, sette i sammenheng og vise fram konsekvenser. Samtidig er medienes oppgave å legge til rette for at ulike syn kommer til uttrykk, og verne om fri debatt. Denne forpliktelsen er nedfelt både i Vær Varsom-plakaten og i Redaktørplakaten.

Men det er nettopp i det ubehagelige at vi må stå opp for andres rett til å ytre seg.

Tematikken kjønnsidentitet, med tilhørende muligheter og konsekvenser, er ikke bare en personlig sak om menneskeverd. Det reiser også en rekke spørsmål og dilemmaer som samfunnet og enkeltmennesker må ta stilling til, og hvor vi som bor i Norge har ulike syn. Verdien av at ulike erfaringer, ulike syn – og selvfølgelig også forskning – kommer fram i en felles offentlighet, møter motforestillinger og blir begrunnet, er stor.

Dersom mediene skulle verdivurdere folks meninger og «ramme inn» noen av dem på spesielle måter, bærer det raskt galt av sted.

Hele hensikten med ytringsfriheten er at ulike syn fritt kan legges fram, belyses, diskuteres og prøves, slik at hver og en av oss kan gjøre kvalifiserte valg. Som Kristiansen selv er inne på, kan det allment aksepterte endre seg over tid. Nettopp derfor er det viktig at vi har som utgangspunkt et bredest mulig ytringsrom, slik at det ikke blir opp til hver stortingsperiode eller tidsepoke å begrense det etter egen magefølelse.

Ytringsfrihet er en kjernesak for norske redaktører, og har vært det for interesseorganisasjonen Norsk Redaktørforening helt fra starten i 1950. Nærmest ukentlig uttaler vi oss i ulike saker som handler om ytringsfrihet, enten det er i forbindelse med utvikling av lovverk, politiske forslag eller løpende debatt. Ikke sjelden forsvarer vi det upopulære, unødvendige, usaklige og upassende. Noe får stor oppmerksomhet, annet ikke.

«Diskusjoner om ytringsfrihet handler nesten alltid om meninger fra ytre høyre», skriver Cornelia Kristiansen. Tja. Diskusjoner om ytringsfrihet handler som regel om ytringer som provoserer mange, vil vi heller slå fast. Men det er nettopp i det ubehagelige at vi må stå opp for andres rett til å ytre seg, uavhengig av hva vi mener selv eller hvordan vi selv ville fremført budskapet.