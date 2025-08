Vikar for vikaren

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innleggsforfatter Hege Cecilie Eikseth. Foto: Eva Helene Storm Hanssen

Når høsten starter, går 270.000 barn inn gjennom portene til norske barnehager. For mange av dem er dette deres aller første møte med et fellesskap utenfor hjemmet. For andre er det slutten på en lang ferie. Felles for oss alle er at dette er en overgang preget av spenning, forventning og håp. Men ett spørsmål bør oppta oss alle: Hvem er det egentlig barna møter?

Barnehagen er ikke bare et sted for omsorg og lek, men en sentral del av det norske velferdssamfunnet og et viktig forebyggende tiltak. Her møtes nesten alle barn – uavhengig av bakgrunn – og det er her grunnlaget legges for relasjoner, språk, lek og læring. Likevel er det nå mange steder mangel på både stabilitet, kompetanse og rekruttering.

Altfor ofte blir barna møtt av vikaren for vikaren.

Som fagperson i sektoren kjenner jeg på en økende uro. Det er på tide med et takskifte.

Rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen er i fritt fall. I år har 16 prosent færre søkere barnehagelærer som sitt førstevalg, og antallet tilbudte studieplasser har falt med 26 prosent. Samtidig opplever sektoren et rekordhøyt sykefravær. Resultatet er en stadig mer uforutsigbar hverdag, både for barna og de ansatte.

Altfor ofte blir barna møtt av vikaren for vikaren. Det er uttrykk som tidligere fikk oss til å heve øyenbrynene – nå brukes det nesten som et begrep i seg selv. Det skal vi ikke slå oss til ro med. Det gjør vi heller ikke. Hver dag jobber vi i sektoren beinhardt for å øke nærværet og sikre gode stabile samspill.

Barna våre trenger trygge, stabile voksne. De trenger ansatte som kjenner dem, ser dem, forstår dem – og som har faglig kompetanse til å støtte deres lek og utvikling.

For den faste staben er belastningen stor. Det å stå alene med ansvaret for barn, kanskje uten støtte fra sitt team, innebærer en emosjonell belastning som bidrar til ytterligere slitasje.

Jeg har merket meg at det jubles over at flere søker seg til grunnskolelærerutdanning. Det er viktig og riktig. Men jeg – som Ole Brumm – sier: Ja takk, begge deler! Hvor er den tilsvarende satsingen på barnehagen? Hvor er ressursene, tiltakene og den politiske viljen til å styrke denne delen av utdanningsløpet?

Det er en avstand mellom politisk retorikk og virkelighet ute i barnehagene. Den avstanden må tettes.

Det finnes i dag ordninger for veiledning og kompetanseheving. Men hva hjelper det, når det knapt finnes barnehagelærere igjen til å delta? Hva betyr skjerpede bemanningsnormer, når hverdagen i realiteten er preget av sykefravær, underbemanning og kortsiktige løsninger?

I år fyller barnehagelærerutdanningen 90 år. Et slikt jubileum gir rom for refleksjon: Hva fungerer – og hva må fornyes?

Barnehagens mandat har blitt mer komplekst. Barns behov er i endring. Jeg mener tiden er overmoden for et takskifte. Barnehagelærerne skal fortsatt være selve ryggraden i bemanningen, men det er på høy tid å åpne for flere profesjoner: spesialpedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, språkpedagoger, fagpersoner innen estetiske fag og relasjonsarbeid. Vi trenger tverrfaglighet – slik vi allerede har sett nytten av i skole, barnevern og helse. Barnehagene har stått stille på dette område siden 1970 tallet. Nå må rammeverket og kompetansen følge etter.

Hvis vi virkelig mener at barndommen betyr noe – og at tidlig innsats er nøkkelen til livslang læring – da må barnehagen løftes opp der den hører hjemme: Som en fullverdig del av utdanningsløpet, og en prioritet i velferdspolitikken.

Det krever investeringer, langsiktig rekruttering, nytenkning og tverrfaglig samarbeid. Framfor alt krever det politisk vilje.

Vi kan ikke lenger stille oss spørsmålet om barnehagen er viktig. Det vet vi. Spørsmålet vi må stille nå, er: Hvem skal være der for barna – og hva skal de møte?