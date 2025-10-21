Vi trenger kulturjournalister som velger «Ville fristelser» før Fellini

I stedet for å hoppe over gjerdet der det er lavest, og slakte programmer som «Ville fristelser» – hvorfor ikke spørre seg hva det er det som gjør at det fenger, spør Ørjan Greiff Johnsen. Foto: Monster/NRK

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ørjan Greiff Johnsen. Foto: Privat

Jeg likte U2 til og med «October.» Hvorfor? De begynte å selge for mange plater. Det var den tiden jeg ruslet rundt, på 80-tallet, i svart frakk, med «Den fremmede» av Camus godt synlig under armen.

Lydsporet var tristesse; depressiv, britisk post-punk som Joy Division. Det behøvde ikke en gang være bra. Det holdt at nesten ingen andre hadde hørt om det.

Mye av den samme elitismen jeg oppviste som ung, finner vi igjen i dag. Ikke minst i kulturjournalistikken. Kun det som er smalt nok, er godt nok.

Annonse

Et eksempel er «Ville fristelser» som for tiden går sin seiersgang på NRK. Programmet ble slaktet av Morgenbladets Bernhard Ellefsen: «Evnen til å motstå fristelser er svakere i ledergruppen på Marienlyst enn hos ‘Jonny Bayer’».

Samtidig går filmen «The Long Walk» på kino, en film som har noen paralleller til «Ville fristelser».

Lille speil på veggen der, hvem har mest makt i Medie-Norge her? Jeg ville satt pengene mine på Sophie Elise.

Filmen tar også utgangspunkt i en tenkt reality-konkurranse. Den er basert på en roman av Stephen King, en forfatter som i mange år ble ansett som en lettvekter som produserte grøssere på løpende bånd.

Det måtte gå mange tiår og filmatiseringer som «Stand By Me», «Frihetens Regn» og «Den Grønne Mil» før han fikk den statusen han fortjente.

Annonse

«The Long Walk» og «Ville fristelser» handler begge om en lang marsj. Det er mennesker vi ikke kjenner i utgangspunktet, men kommer innpå etter hvert. De agerer forskjellig; noen irriterer, noen har såre livshistorier og motivasjonen er forskjellig. I begge oppstår vennskap og uvennskap.

I stedet for å hoppe over gjerdet der det er lavest, og slakte programmet: Hvorfor ikke forsøke å se etter likhetstrekk? Hva er det som gjør at det fenger?

Det meste er blitt ansett som undermåls før det etter mange år plutselig går opp for snevre kulturjournalister at hei, dette er jo bra.

Rosabloggere er i alle år blitt harselert med og sett på som nærmest hjernedøde. De er aldri blitt tatt seriøst, kanskje ikke før NRKs glimrende serie «Rekviem for Selina».

Denne serien viste blant annet hvordan disse bloggerne endret både medie- og kulturlivet. Ikke bare på godt, på ingen måte, men de endret det. Det var knapt noen kulturjournalister som tok dette fenomenet seriøst da det oppsto.

Annonse

Lille speil på veggen der, hvem har mest makt i Medie-Norge her? Jeg ville satt pengene mine på Sophie Elise.

Hvem andre kan legge ut på sosiale medier at hun har leid inn en «night nanny», og så diskuterer hele landet hva som er god barneoppdragelse? Jon Fosse leser hun, også.

Og vi kan selvsagt fortsette: Såpeserier, dataspill, til og med spenningsromaner – det meste er blitt ansett som undermåls før det etter mange år plutselig går opp for snevre kulturjournalister at hei, dette er jo bra. Dette har jo endret kulturen. Dette har påvirket andre sjangere.

Fra de første spillene oppsto har vi fått en lang rekke klassikere. Som ikke bare har hatt enorm innvirkning på spillmediet, men som også er blitt til svært gode serier. «The Last of Us» for å ta et eksempel.

Annonse

Vi har behov for en ny kulturjournalistikk. En kulturjournalistikk som er nysgjerrig, og ikke forutinntatt. En kulturjournalistikk som ikke behøver ti år før den forstår nye fenomener.

Vi trenger ikke flere kulturjournalister som har forlest seg på Jaques Derrida og Theodor Adorno, og som strør om seg med ord som «intertekstualitet» og «hermeneutikk».

Vi har behov for kulturjournalister som velger «Ville Fristelser» i stedet for en Fellini-film når helga kommer.