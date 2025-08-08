Vi tar gjerne litt mer anstendighet, Ringnes

Christian Ringnes retter nok pekefingeren direkte mot LO og Arbeiderpartiet, men jeg tror han først og fremst bør gå en runde i egne rekker, skriver Øivind T. Hansen. Frederik Ringnes/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Øivind T. Hansen er medlem i Ap og LO. Elisabeth Skovly/Dagsavisen

Det er helt greit at kapitalmakta kjører et politisk løp for høyresiden i valgkampen for kutt i formuesskatten. Det er ikke noe nytt. Men denne gangen har millionene sittet løst. Og de går «all in» for et regjeringsskifte i september.

I VG nylig skriver investor Christian Ringnes at han er lei den splittende retorikken som har preget debatten. Han etterlyser et litt mer anstendig debattnivå.

Han retter nok pekefingeren direkte mot LO og Arbeiderpartiet. Jeg tror Ringnes først og fremst bør gå en runde i egne rekker. De ofte hatske og svært aggressive angrepene på regjeringen, LO og Ap i debatten om formuesskatten de siste årene vitner ikke akkurat om vilje til en rolig samfunnsdialog.

Annonse

Den harde retorikken er også i mange tilfeller rettet direkte mot statsminister Jonas Gahr Støre. Hvorfor? Kanskje noen i kapitalkretser ser på ham som en sviker? Han er jo svært formuende.

Vi som har vokst opp med hatet mot sosialdemokratiet i Sverige under Olof Palme kjenner igjen sporene. Dessverre.

Norge har både har en treffsikker skatteinnkreving og høy skattemoral. Det må vi verne om.

Hvis Ringnes sitt utspill kan dempe hatet noe og bedre tonen i debatten, så er vi i arbeiderbevegelsen glade for det. Kanskje vi også kan få debatten om skattesystemet og formuesskatten inn i et mer konstruktivt spor?

Men det vil vel neppe skje før etter valget. Et sted å starte bør være at partiene sier ja til finansminister Jens Stoltenbergs forslag om en ny skattekommisjon.

Annonse

I så fall bør man denne gangen også sette inn noen fremtredende lokale tillitsvalgte, lokale næringslivsledere og folk fra LO og NHO.

Da tror jeg faktisk vi kan få noen gode resultater – bygget på gode tradisjoner i den norske samfunnsmodellen.

Det som er helt klart er at vi i Norge både har en treffsikker skatteinnkreving og høy skattemoral. Det må vi verne om.

Vanlige folks skattemoral vil ikke styrkes hvis vi legger opp til flere nullskatteytere her i landet blant de som har den sterkeste økonomiske ryggen.