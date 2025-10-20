Vi snakkar ikkje berre om eit tillitsbrot, men om eit svik

Helseminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre, her fra et besøk på sykehuset Østfold på Kalnes i sommer. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Eg har ei oppmoding til Torbjørn Vereide og andre Ap-folk som no går rundt og ber om orsaking for at de laug for veljarane under valkampen: Slutt med denne botsgangen. De har ikkje loge for nokon. Det var partitoppane som laug til dykk.

Det er ikkje de som har sett partiet dykkar og norsk politikk i vanry, men Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Jan Christian Vestre og resten av toppleiinga i Ap. Heile ansvaret kviler på dei. Plasser ansvaret der det høyrer heime. Ikkje ta det på dykk, for sviket toppane har gjort mot tillits-kontrakten mellom innbyggarane og folkevalde råkar dykk like mykje som veljarane.

Det er knapt til å fatte: 11. oktober nytta stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) opninga av stortingssesjonen til å minne om at «det vi har til felles er at folket har gitt oss tillit. Den tilliten er det nå opp til oss å forvalte.» Fire dagar etter avslører statsbudsjettframlegget at finansminister Stoltenberg allereie før valkampen hadde bestemt kutt i den vedtekne ordninga med nedskriving av studiegjeld i distriktskommunar, pluss at gratisferjeordninga skulle avviklast.

Men dette tagde Stoltenberg og partileiinga musestilt om før valet. Her skulle ein ikkje pådra seg negativ omtale og risikere å misse veljarar i distrikta.

Då snakkar vi ikkje berre om tillitsbrot, men om eit svik. For over heile landet køyrde Ap-folk valkamp på desse sakene, i god tru. Veljarar stolte på det som gjennom månader var sagt om at desse ordningane var spikra.

Nestleiar Vestre laga valkampvideo med åtvaringar om at ei Høgre-regjering kom til å ta ordningane bort. Statsminister Støre og finansminister Stoltenberg let seg intervjue på ei ferje, ei veke før valet. Der forsikra dei at gratisferjeordninga låg fast – vel vitande om at dette ikkje var tilfelle.

Blank løgn, altså. Det som kom til syne i statsbudsjettframlegget, var ikkje berre ei bombe i budsjettforhandlingane. Det er ei bombe under tilliten mellom veljarar og valde, den som er så avgjerande for å trygge demokratiet vårt mot dei kreftene som kvar dag hakkar laus i kommentarfelta om at styresettet vårt er pill rôte, og at alle lyg. Det er ei gåvepakke til dei som ikkje vil demokratiet vårt vel. Og denne gåvepakken vart servert av landets statsminister og finansminister. Forstå det den som kan.

Det verste er at Ap-toppane ikkje ser ut til å skjøne alvoret i det dei har gjort, eller at dei er for maktarrogante til å vedgå det.

Støre seier han ordla seg feil om gratisferjeordninga, og at han beklagar dette. Går det så omtrentleg føre seg i hovudet på landets statsminister, er det urovekkande. Også Vestre har bede om orsaking – på ein måte som minner om eit dårleg revynummer: Det var noko han sa som ikkje skulle ha vore med i videoen, men det gjekk visst litt fort i svingane.

Resten av toppskiktet driv og forklarar med at det måtte prioriterast hardt i årets statsbudsjett.

Ja, det vil alltid vere legitimt å gå tilbake på noko som har blitt stilt i utsikt, når føresetnadene endrar seg, eller når budsjettrammene viser seg å bli for tronge. Men då krevst det så pass etisk standard, ryddigheit og anstendigheit at ein fortel dette til veljarane innan dei skal gå til urnene.

Og ein bør absolutt ikkje gi seg til å aktivt føre valkamp på noko som allereie er stroke i det statsbudsjettframlegget som skal offentleggjerast etter valet.

Slikt lureri må vere politisk dødssynd.

Men i staden for sjølvransaking, opplever vi unnamanøvrane si tid: Høgare utdanningsminister Sigrun Aasland snakkar som om det er sjølve kuttet i gjeldsreduksjonsordninga folk reagerer på, ikkje Aps framgangsmåte. Dette er å prøve å vri merksemda bort frå alvoret i saka.

På eit møte i Vestland Ap laurdag, kokte det i salen, ifølgje NRK Vestland. Folk snakka om tillitsbrot. Partileiinga svara med å be dei sjå framover.

Åtferda er djupt alvorleg. Det vitnar ikkje om folk som har lært, eller som tek inn over seg at Ap no har stelt seg slik at få vågar kjøpe ein brukt Toyota av Støre eller Stoltenberg. Vi kan sjå for oss karikaturteiknarane konsekvent teikne dei to med Pinocchio-nase heilt fram til neste val – som ei påminning.

For tida er det ingen som så effektivt sender veljarar i armane på Frp, eller inn i politikarforakt og passivitet, som Det norske Arbeidarparti. Slik går det, når ein trur seg så smart i ein valkamp at ein lurer seg sjølv.

Det Ap no mest av alt treng, er ei fly forbanna partigrasgrot som får toppleiinga si til å skjøne alvoret i det dei har gjort, og som ikkje godtek å bli roa ned med snikksnakk.

