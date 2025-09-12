Vi må snakke mer om at barna i Gaza nektes mat, vann og helsehjelp

Som feltarbeider i Leger Uten Grenser er jeg vant til å behandle alvorlig skadde og syke barn. En ting jeg derimot aldri hadde trodd jeg skulle se, var fem år gamle barn som tigget om vann, skriver Rénald Ménard. Foto: Eyad Baba, AFP/NTB

På mine tre oppdrag i Gaza har jeg med egne øyne sett det alle har sett i sosiale medier. Jeg er blitt intervjuet på TV og radio mange ganger, men på den korte tiden rekker jeg knapt å fortelle overfladisk om hvordan forholdene i Gaza er. Jeg har mer på hjertet.

Jeg har sett ti år gamle gutter med totalt forbrente bein som gruet seg til den smertefulle behandlingen. Jeg har sett mange barn som har måttet amputere begge beina.

Jeg har sett en tre år gammel jente med innvollene utenfor magen. Vi stabiliserte henne og sendte henne videre til et annet sykehus, men jeg tviler på at hun overlevde.

Som feltarbeider i Leger Uten Grenser er jeg vant til å behandle alvorlig skadde og syke barn, og disse pasientene var jeg forberedt på å møte.

En ting jeg derimot aldri hadde trodd jeg skulle se, var fem år gamle barn som tigget om vann.

Det finnes ikke naturlig drikkevann på Gazastripen og palestinerne er derfor avhengige av avsaltingsanlegg i Gaza og rørledninger fra Israel. Disse har Israel gjentatte ganger ødelagt i bombeangrep.

Leger Uten Grenser har sju renseanlegg i bruk og produserer nok vann til at 65.000 mennesker kan få 7,5 liter hver dag. Dette dekker selvfølgelig kun en brøkdel av det enorme behovet. Vi har ni nye anlegg klare på utsiden av Gaza, men Israel har i flere måneder nektet oss å frakte dem inn.

At israelske myndigheter hindrer palestinerne i å få nok vann, er et ledd i det pågående folkemordet de utfører i Gaza.

Samtidig nekter de befolkningen å få nok mat. For hver uke som går, tar vi imot flere og flere alvorlig underernærte barn på klinikkene og sykehusene våre, og nylig ble det erklært hungersnød i Gaza by. Det er første gang det skjer utenfor Afrika.

Disse matutdelingene er ikke nødhjelp, de er dødsfeller.

Før oktober 2023 var underernæring en ukjent problemstilling på Gazastripen. Jeg har selv vært med på å lære opp palestinske helsearbeidere i oppfølging og behandling av underernæring, ettersom de ikke hadde kunnskapen fra før.

Underernæring rammer barn under fem år hardest. De taper mye muskelmasse, svekkes kognitivt, slutter å vokse og får et svekket immunforsvar. Mange dør av det som i en normalsituasjon ville vært en ufarlig infeksjon, eller av elektrolyttforstyrrelser og hjertestans.

Behandlingen av disse barna er svært komplisert. Den er tidkrevende, ressurskrevende, og pasientene trenger terapeutisk mat og veldig tett oppfølging.

Ingen må la seg lure til å tro at såkalte «Gaza Humanitarian Foundation» (GHF), som deler ut mat på fire militariserte steder i Gaza, er en løsning på sultkrisen. GHF er på ingen måte humanitær. De er verken nøytrale, upartiske eller uavhengige, slik humanitære aktører skal være.

Maten de deler ut, når ikke dem som trenger det mest. Hundrevis av mennesker er skutt og drept ved utdelingsstedene, og enda flere er skadd. Over 1.300 av dem har vi behandlet.

Disse matutdelingene er ikke nødhjelp, de er dødsfeller og må avvikles umiddelbart. Nødhjelpssystemet som var på plass før GHF, må gjenopprettes. Leger Uten Grenser, FN og andre internasjonale humanitære aktører må få lov til å gjøre jobben vår: Å redde liv og lindre nød.

Den ekstreme situasjonen i Gaza rammer barna aller hardest. Vi må ikke glemme at rundt én million, omtrent halvparten av befolkningen, er barn.

Over 18.500 barn er drept siden oktober 2023, ifølge helsemyndighetene. Det er en hel skoleklasse hver eneste dag i snart to år.

Følelsen av å ha riktig kompetanse, men å bli hindret i å bruke den, gjør meg sint.

Enda flere er skadd og lemlestet for livet. De aller fleste har mistet noen de er glade i, og de har mistet viktig skolegang og barndom. De er dypt traumatiserte, lever i konstant frykt og vil ha psykiske arr resten av livet.

De får ikke vaksiner mot dødelige sykdommer som meslinger, rotavirus og polio, fordi vaksinelagrene er tomme og nye doser ikke slipper inn. Mange får hudinfeksjoner, skabb og sårinfeksjoner på grunn av leveforholdene, og dette øker både i omfang og alvorlighet på grunn av mangelen på rent vann og antibiotika.

Barn med alvorlige og kritiske tilstander som kreft, diabetes og epilepsi får ikke den behandlingen de trenger. Behandlingen må avbrytes fordi medisinsk utstyr stoppes på grensen.

Krigsforbrytelser, død, lidelse og stjålet barndom er en del av hverdagen i Gaza.

Et minne som har brent seg fast i hukommelsen min, er den lille jenta Lamis, som sto og ventet på oss i Leger Uten Grenser hver dag når vi kom på jobb på klinikken vår i Al Mawasi.

Hver eneste dag sto hun og takket oss, og ga oss fine skjell hun hadde plukket på stranden. Vi var naturligvis alltid glade for å se henne, men det er så ufattelig trist å tenke på at barn i skolealder bruker tiden sin på den måten.

Vi og mange andre skulle gjerne ha gjort mye mer for palestinerne. Følelsen av å ha riktig kompetanse, men å bli hindret i å bruke den, gjør meg sint, fordi det nok en gang er et angrep mot sivile.

Vi får ikke inn medisiner og medisinsk utstyr, og sykehus, klinikker og helsearbeidere blir systematisk angrepet. Kun halvparten av sykehusene er nå i drift, og det bare delvis. Over 1.580 helsearbeidere er drept, blant dem 12 av mine kollegaer.

Israel har gjort Gaza til en massegrav for palestinere og de som hjelper dem. Vi er under angrep. Dette må ta slutt nå.