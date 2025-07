Monica Haugen er psykolog, funkisaktivist og daglig leder i Bortaførr AS. Hun jobber for likestilling og synlighet for funksjonshindrede i Norge. Privat

Debatt

Vi må bli en naturlig del av samfunnsbildet

Når funksjonshemmede vises på egne premisser, bygges broer mellom fordommer og fellesskap. Men vi må bli langt mer enn enkeltmennesker på skjermen.