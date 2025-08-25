Vi i Venstre har lenge ønsket å fylle bygget med liv og kultur, skriver Grunde Almeland om det tidligere Nasjonalgalleriet på Tullinløkka. Bildet er fra da museet stengte dørene for godt i januar 2019. Heiko Junge / NTB

Midt i Oslo sentrum, i et av byens mest kjente bygg, er det stille. Det gamle Nasjonalgalleriet, som i over hundre år var fylt med kunst, besøkende og liv, har stått tomt siden 2019.

Da kunsten ble flyttet til det nye Nasjonalmuseet på Aker Brygge, fikk vi høre at bygget fortsatt skulle komme folk til gode. Det skulle brukes til kulturformål og være åpent for publikum.

Seks år senere er virkeligheten dessverre en helt annen. Salene står mørke, dørene er låst og fremtiden er fortsatt uavklart.

Nylig kunne vi se klipp fra innsiden av bygget på kveldsnytt på NRK. Mørkt, trist og stengt. Jeg brukte anledningen til å snakke litt om hvor synd det er å se at vi lar vår egen historie forfalle.

I mellomtiden, mens lite skjer på innsiden av det mørklagte Nasjonalgalleriet, sender staten en regning på over 5,5 millioner kroner i året bare for å la bygget stå tomt. Jeg mener det er helt feil. For ikke å snakke om hvor dyrt det er. Vi i Venstre har lenge ønsket å fylle bygget med liv og kultur.

Behovet er åpenbart. Jeg møter stadig kunstnere som leter etter visningsrom, frivilligheten som mangler møtesteder og publikum som ønsker flere steder for opplevelser.

Samtidig står en av Norges mest ikoniske kulturbygninger ubrukt mens prosesser, utredninger og politiske avklaringer trekker ut i tid. Det er ikke annet enn utrolig frustrerende.

Andre land er flinke til å ta vare på og bruke sine gamle bygg. De finner nye funksjoner og åpner dørene i stedet for å la dem forfalle. Her hjemme bygger vi nytt, flytter ut og lar de gamle perlene stå og støve ned.

Det er en ufattelig dårlig måte å forvalte kulturarven vår på.

Tidligere kulturminister fra Venstre, Trine Skei Grande, bestilte en mulighetsstudie om etterbruk i 2019. De resulterte i to studier som ble bredt omtalt etter sine publiseringer i 2020 og 2022.

En optimisme bredte seg, for endelig ville det skje noe med det flotte bygget vårt. Nye kulturministere har så kommet, og planene har istedenfor blitt liggende i skuffen. Optimismen er byttet ut med skuffelse.

Regjeringen kaster nå bort tiden på andre ideer, som å grave ned en ny teaterscene for Nationaltheatret på Tullinløkka. Et dyrt luftslott som trenerer prosessen – og tre år med idémyldring uten handling.

En privat huseier ville vel aldri latt en så verdifull eiendom stå til forvitring – så hvorfor gjør regjeringen det?

Regjeringen sleper beina etter seg. Jeg mener at det er en liten katastrofe at et så fint bygg, med en så rik historie, fortsatt er lukket for offentligheten.