Vi kan ikkje la høgresida rasere bustadmarknaden

Når politikarane trekk seg tilbake, vinn bustadspekulantane, ikkje vi unge som vil inn på marknaden, skriv Sandra Tenud. Beate Oma Dahle/NTB

Sandra Edith Kalland Tenud, AUF. Privat

Bustad skal vere ein rett, ikkje ein luksus. Den ferske sjukepleiarindeksen viser kor alvorleg situasjonen har blitt.

Ein einsleg sjukepleiar i Oslo har no berre råd til ein av førti bustadar som blir selde. På landsbasis har delen bustadar ho eller han kan kjøpe gått ned til 30,5 prosent. Tida for å handle er no.

Heldigvis viser LO sin bustadindeks at Ap-regjeringa sin politikk verkar når vi vel å bruke makta til å hjelpe folk inn på marknaden. Barnefamiliar har på berre eitt år dobla tilgangen til bustadar, frå 10 til 19 prosent.

Det kjem ikkje av seg sjølv. Det er eit resultat av gratis SFO, auka barnetrygd, styrking av startlån og lettare krav til eigenkapital. Når vi prioriterer folk framfor bustadspekulantar, så får fleire nøkkelen til sin eigen heim.

Vi må styrkje Husbanken slik at flere kan kjøpe bustad utan millionar i eigenkapital.

Men vi har langt igjen. At ein sjukepleiar ikkje lenger kan kjøpe bustad i store delar av landet er eit faresignal for heile samfunnet. Det viser at marknaden aleine ikkje vil løyse bustadkrisa.

Marknaden vil heller halde prisane oppe, utsetje bygging og sørgje for at bustadane blir brukt til investering framfor å gi folk ein trygg stad å bu.

Høgresida vil ha oss til å tru at marknaden skal løyse bustadkrisa, men det er jo marknaden som har skapt henne. Når politikarane trekk seg tilbake, vinn bustadspekulantane, ikkje vi unge som vil inn på marknaden.

Vi skal bygge 130.000 nye boliger innen 2030, og vi må bygge for folket. Vi må styrkje Husbanken slik at flere kan kjøpe bustad utan millionar i eigenkapital. Vi må sikre at byggeklare tomter i byane faktisk blir bygd ut, og ta initiativ for å løfte bygginga i distrikta.

Vi må også innføre ein rettferdig eigedomsskatt som gjer det mindre lønsamt å eige mange bustadar på bekostning av dei som ikkje har ein.

Vi veit at sosialdemokratisk politikk verkar. Vi ser det allereie i bustadindeksen til LO. Difor treng vi ei Ap-styrt regjering som tør å styre oss ut av krisa og bygge ein rettferdig bustadmarknad.

Å la høgrekreftene og marknaden styre vil rasere draumen om at vanlege folk skal kunne eige sin eigen heim.

Bustad er ikkje eit investeringsobjekt. Det er ein heim.