Vi har sviktet vår lille jødiske minoritet

Fred i Gaza og frigivelse av gislene gir håp. Men hjemme i Norge har norske jøder levd i frykt i to år.

I en NRK-kartlegging, oppgir nesten ni av ti at de er blitt mer forsiktige med å bære synlige symboler på at de har jødisk bakgrunn etter 7. oktober 2023.

En annen undersøkelse viser at halvparten har vurdert å forlate landet – ikke på grunn av konflikten i Midtøsten, men fordi de ikke har følt seg trygge her.

Under arbeidet med boken Frykt og stillhet: Jødiske stemmer etter 7. oktober kommer det tydelig fram hvordan norske ledere og medier sviktet vår lille jødiske minoritet. Kongen fikk ikke kondolere de som sørget, politikere var tause, og mediene ga ofte et ensidig negativt bilde av Israel.

Brenning av israelske flagg, mobbing på skoler og arbeidsplasser, rop om «From the river to the sea» og utestengelse av jødiske kvinner på 8. mars har gjort at mange jøder ikke følte seg som en del av det norske «vi» – en påminnelse om at fellesskapet vi bygde etter 22. juli, ikke gjelder alle.

NRK-kartleggingen viser at mange av de ubehagelige opplevelsene oppleves å komme fra personer med et venstreorientert ståsted. Torkel Brekkes bok Ingen er uskyldig: Antisemittisme på venstresiden, som kom før 7. oktober-terroren, dokumenterer hvordan deler av venstresiden har dyrket konspirasjonsteorier om jøder.

Dette illustrerer at venstresiden fortsatt har en vei å gå for å sikre at jøder kan leve trygt og åpent i Norge.

Nå er det tid for refleksjon. Hvordan har vi, med ord og handling, gjort livet vanskelig for en liten minoritet i Norge?

Et demokrati måles på hvordan det beskytter sine minste. Norske jøder har båret konsekvensene alene. La oss sørge for at de igjen kan leve trygt, åpent og som en del av fellesskapet.