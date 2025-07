Vi går mot sammenstøt mellom sivilisasjoner

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi står ved et historisk vendepunkt i verdenspolitikken, slik vi også gjorde etter både første og andre verdenskrig, og med slutten på den kalde krigen i 1989. Den liberale verdensordenen som vokste fram på 1990-tallet er i ferd med å gå i oppløsning. Som tidligere epoker preges også denne av både usikkerhet og muligheter, og slike tider favoriserer ofte populistiske ledere fremfor sosialt ansvarlige ledere.

De tidligere omveltningene har fulgt et mønster: den gamle ordenen forvitrer gradvis før den kollapser brått. Ideene som formet den nye ordenen var ofte allerede i omløp – som Wilsons prinsipp om nasjonal selvbestemmelse i 1919, FN-planene i 1945, og visjonen om en regelbasert verdensorden før 1989.

Etter den kalde krigen hvilte verdensordenen på fire prinsipper: grenser skulle ikke endres med makt, suverenitet var betinget av menneskerettigheter, økonomisk globalisering var til alles beste, og konflikter skulle løses gjennom multilaterale institusjoner som FN og WTO. Disse prinsippene har alltid vært omstridte, men de utfordres nå åpent – særlig av Russland og Kina. Selv USA, tidligere deres fremste forsvarer, har under Trump vendt seg bort og blitt en revisjonistisk makt.

Spørsmålet nå er: hva kommer i stedet? Den nye ordenen ser ut til å formes av maktpolitikk, økonomisk transaksjonalisme og sivilisatorisk identitet. I motsetning til 1990-tallets unipolare øyeblikk, er dagens verden mer fragmentert og multipolar.

På 1990-tallet sto debatten mellom Francis Fukuyamas «Historiens slutt» og Samuel Huntingtons «Sivilisasjonenes sammenstøt». Fukuyama så for seg en fredelig verden av liberale demokratier, mens Huntington forutså vedvarende kulturelle konflikter mellom sivilisasjoner, primært forankret i religion. Den gangen ble Huntingtons spådommer i all hovedsak møtt med kritikk og avvisning. I dag virker Huntingtons mørkere visjon stadig mer treffende, ettersom identitet, kultur og religion former både innenrikspolitikk og internasjonale relasjoner.

I tiårene etter den kalde krigen fulgte verden i stor grad Fukuyamas spor. Internasjonal rett ble respektert, handelskonflikter løst gjennom WTO, og krigsforbrytere stilt for retten. Men denne ordenen er nå under press.

USA søkte ofte internasjonal støtte for sine militære inngrep – på Balkan, i Irak og Libya – og presenterte dem som forsvar for universelle verdier. Selv Russland, som tapte mest på den kalde krigens utfall, forholdt seg lenge til spillereglene, og unngikk formelle anneksjoner.

Selv om sprekker i denne verdensorden allerede begynte vise seg med terrorangrepet 11. september i 2001, er det nok først rundt 2010 at dette for alvor begynte å rakne. Nye stormakter begynte å avvise de universelle verdiene og omfavnet i stedet sivilisatoriske identiteter, slik Huntington hadde forutsett. Mens ledere i mindre land som Singapore og Malaysia riktignok allerede på 1990-tallet fremmet ideen om 'asiatiske verdier' (som noe annet enn vestlige), beskrev både Putin og Xi i 2014 åpent Russland og Kina som 'sivilisasjoner' med egne verdier som ikke lot seg forene med – og etter deres syn var overlegne – de vestlige demokratienes. Modis valgseier i 2014 representerte et ideologisk skifte i indisk politikk, der staten i økende grad ble orientert mot en hindunasjonalistisk visjon forankret i Hindutva-doktrinen og hinduistisk religiøs tradisjon, som søker å konstruere India som en sivilisasjonsstat med en distinkt kulturell og historisk identitet.

Samme år annekterte Russland Krim – et klart brudd med prinsippet om at grenser ikke skal endres med makt. Putin begrunnet det med at Krim tilhørte den «russiske verden». Xi og Kina på sin side, forlot tanken om liberalisering. Den tredje bølgen av demokratisering ble dessuten etterfulgt av tilbakegang.

Fremveksten av BRICS (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) startet allerede i 2006/2010, men fikk en klarere geopolitisk profil fra rundt 2015 og begynte posisjonere seg i økende grad som sivilisasjonelle alternativer til den vestlige, liberale verdensordenen. Dette er ikke bare en geopolitisk eller økonomisk utfordring, men en ideologisk og kulturell motstand mot vestlig universalisme, hvor medlemslandene hevder sin rett til å definere egne verdier, styresett og utviklingsmodeller. Det siste året har BRICS også utvidet antallet medlemsland og søkere (BRICS +), og med det også økte ambisjoner om å være en arkitekt for en ny verdensorden hvor sivilisatorisk identitet står sentralt.

Flere nylige hendelser kan tolkes i lys av denne utviklingen: Russlands fullskalainvasjon av Ukraina 24. februar 2022, terrorangrepet på Israel 7. oktober 2023 etterfulgt av Israels massive gjengjeldelse i Gaza, og den tolv dager lange krigen mellom Israel og Iran i 2025, hvor USA – under president Trump – bombet iranske atomanlegg og dermed brøt folkeretten. Disse hendelsene kan alle også forstås som uttrykk for det Huntington beskrev som «sivilisasjonskriger». Parallelt ser vi en økning i både antisemittisme og muslimfiendtlighet i vestlige samfunn, inkludert Europa. Stenging av grenser og interneringsleirer for å holde migranter ute i kombinasjon med en prioritering av migranter som er mer «kulturelt lik oss», er blitt en del av den politiske og medierte diskursen også her.

I dag fremstår derfor Huntington ikke som feil, men mer som forut for sin tid. Hans visjon om en verden preget av sivilisatoriske konflikter har blitt virkelighet. Den liberale drømmen om en universell demokratisk orden er død. I stedet dominerer makt, identitet og kulturell selvsikkerhet – fra Moskva og Beijing til Delhi og Washington. Den optimistiske globalismen er erstattet av en ny æra med rå og brutal sivilisasjonspolitikk.