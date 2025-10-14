Vi bør ikke være redde, men vi må være forberedte

Luftrommet over norske flyplasser, blant dem Gardermoen, har i høst vært stengt på grunn av droneaktivitet. Vi har kjent på en ny type uro. Ikke om økonomi eller pandemi, men om sikkerhet. Om krig og konflikt, skriver Aleksander Fredriksen. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Aleksander Fredriksen, oberstløytnant. Foto: Forsvaret

Du står i kø på Gardermoen. Flyet er forsinket. Noen mumler om droner. Du sjekker nyhetene. Luftrommet er stengt. Kastrup også. Folk sukker, noen ler nervøst. Og du tenker: Er dette begynnelsen på noe større?

Flere har spurt meg i det siste om de bør være redde. Det er et forståelig spørsmål. Vi har sett bilder fra Ukraina, lest om cyberangrep, hørt om droner som ikke burde være der.

Vi har kjent på en ny type uro. Ikke om økonomi eller pandemi, men om sikkerhet. Om krig og konflikt. Om oss.

Så, bør vi være redde? Nei. Men vi bør være forberedte.

Totalforsvaret er Norges svar på det moderne trusselbildet. Det handler ikke bare om soldater og våpen. Det handler om at hele samfunnet må fungere under krise: Politiet, helsevesenet, transportsektoren, strømforsyningen og kommunikasjonssystemene må virke.

Vi har ingen familie i nærheten som kan stille opp dersom vi begge blir kalt inn samtidig. Hvem tar da vare på barna våre?

Det handler om deg og meg. Om at vi sammen utgjør et forsvar, ikke bare med uniform og utstyr, men med kompetanse, samarbeid og vilje.

Koronapandemien viste hvor raskt behovet kan komme. Riksrevisjonen har slått fast at sivilsamfunnet fortsatt ikke er godt nok forberedt på å støtte Forsvaret og allierte styrker i en krise eller krig.

Manglende samordning, uklare prioriteringer og for lite planlegging er ikke bare organisatoriske problemer. De er sikkerhetsproblemer.

Russlands fullskala invasjon av Ukraina minner oss om alvoret. Før krigen var Ukraina et land med svakt integrert sivilt og militært forsvar. Krigen tvang frem en total omstilling. Hele samfunnet ble en del av forsvarsevnen.

Erfaringen er tydelig: Totalforsvar er ikke teori, men praktisk nødvendighet.

Norge er et av verdens mest likestilte land. Kvinner og menn deler i dag ansvaret for å holde samfunnet i gang, både i arbeidslivet, i politikken, i frivilligheten og i hjemmet.

Nettopp derfor må vi erkjenne at gamle forestillinger om hvem som bidrar i krise ikke lenger stemmer. I dag er det både mor og far som har nøkkelroller i samfunnet. Kjernefamilien er mindre, og færre kan lene seg på storfamilie eller naboer når krisen rammer.

Dette er ikke en teoretisk problemstilling. Jeg er offiser i Forsvaret, min kone jobber i politiet, og det kunne like gjerne vært helsesektoren.

Vi må være mentalt forberedt på at hverdagen kan endre seg, og ha snakket sammen om hva vi gjør hvis det skjer.

Vi har ingen familie i nærheten som kan stille opp dersom vi begge blir kalt inn samtidig. Hvem tar da vare på barna våre? Dette gjelder tusenvis av familier i Norge, der begge foreldrene har beredskapspliktige roller.

Likevel finnes det ingen nasjonale retningslinjer for slike situasjoner. Ingen plan. Ingen koordinering. Skal familien selv bestemme? Skal arbeidsgiver? Eller trenger vi en ordning som er rettferdig, forutsigbar og kjent?

Som offiser har jeg sett hvordan mangelen på slike avklaringer kan skape usikkerhet. Under koronapandemien opplevde vi hvordan viktige funksjoner manglet folk fordi ingen hadde oversikt.

Vi risikerer at noen familier bærer en uforholdsmessig stor byrde. Og vi risikerer at barn blir stående med sviktende omsorg i en tid der trygghet er viktigere enn noen gang.

Det er ikke frykten som gjør oss sterke. Det er forberedelsene.

Likestilling er ikke bare et verdigrunnlag. Det er en realitet som må inn i beredskapsplanene. Vi må kartlegge hvordan nøkkelpersonell med omsorgsansvar kan ivaretas, slik at de kan bidra uten at barna blir stående uten trygghet.

Vi må sørge for at sivile og militære planer er samkjørte, med klare prioriteringer for ressursbruk. Vi må øve realistisk på scenarioer der både mor og far er mobilisert, og der barneomsorg, skole og helsevesen må fungere samtidig som landet forsvares.

Dette handler ikke bare om systemnivå. Det starter også hjemme. Vi må være mentalt forberedt på at hverdagen kan endre seg, og ha snakket sammen om hva vi gjør hvis det skjer.

Hvem henter barna hvis skolen stenger? Hva gjør vi hvis strømmen går lenge? Har vi det vi trenger hjemme for noen dager uten butikk eller nett?

Totalforsvaret er hele samfunnets ansvar. Men for at det skal fungere må vi planlegge for det samfunnet vi faktisk har, ikke det vi hadde for 50 år siden.

Likestilling er en styrke, men bare hvis vi bygger beredskapen rundt den. Neste krise vil ikke vente på at vi får planene på plass.

Vi skal ikke gå rundt og være redde. Vi skal ikke la frykten styre hverdagen. Men vi skal vite hva vi gjør hvis noe skjer.

For det er ikke frykten som gjør oss sterke. Det er forberedelsene.