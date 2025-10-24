Verdensbanken i en ny verden

Til tross for økende motsetninger i verden er Verdensbanken et anker i en urolig tid., skriver utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap). Bildet er fra da han nylig deltok på Verdensbankens årsmøte i Washington D.C. Andreas Bjørklund / UD

Det siste året har det vært store omveltninger i den internasjonale bistandspolitikken. Nesten samtidig som jeg ble utviklingsminister, frøs Trump nærmest all amerikansk bistand. Frysperioden endte med store kutt.

Dette kom på toppen av at mange store givere allerede hadde redusert sine bistandsbudsjetter. Verdens aller mest sårbare må bære konsekvensene.

Vi må innse at endringene ikke er forbigående. Vi står i en ny og varig bistandsvirkelighet.

Nylig deltok jeg på Verdensbankens årsmøte i Washington D.C. Der var budskapet fra alle jeg snakket med, at vi ikke kan fortsette som før. Bistanden må brukes smartere og mer samordnet.

Fremtidens utviklings- og bistandspolitikk vil være full av dilemmaer. Samtidig er jeg sikker på at arbeidet Verdensbanken gjør, vil bli enda viktigere i tiden fremover.

I dag er Verdensbanken den største enkeltkanalen for norsk bistand. I 2024 bidro Norge med 6,6 milliarder kroner. Verdensbanken er også en av de viktigste møteplassene og kunnskapsinstitusjonene for utviklingsspørsmål for land fra hele verden.

Når Norge skyter inn penger i Verdensbanken, mangedobles midlene som kommer utviklingsland til gode. De neste tre årene planlegger Norge å bruke fem milliarder kroner på Verdensbankens IDA. Dette er banken for de aller fattigste landene. Fordi giverbidragene til IDA spleises med midler som Verdensbanken selv skaffer til veie, vil utviklingslandene i praksis få rundt fire ganger så mye.

Denne multipliserende effekten gjør at vi får mer ut av pengene våre. Når det blir mindre midler til utvikling og bistand, blir dette viktigere enn noen gang.

Verdensbanken arbeider for mer rettferdig fordeling av inntekter, «strøm i veggen» for fattige mennesker, bedre beredskap mot helsekriser og ikke minst jobbskaping i stor skala.

Til tross for økende motsetninger i verden er Verdensbanken et anker i en urolig tid. Etter å ha kommet hjem fra Washington, tenker jeg at selv med tilspissede ideologiske skillelinjer er Verdensbanken den største internasjonale finansieringskilden vi har for fattigdomsbekjempelse, klimatiltak, utdanning og helse i utviklingsland.