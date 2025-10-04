Verden går i feil retning – bort fra fred, rettferdighet og inkludering

Bare i 2024 ble nesten 50.000 mennesker drept i væpnede konflikter – en økning på 40 prosent fra året før, skriver Alexandra Wilde. UNDP

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

FNs bærekraftsmål skulle være vårt felles veikart for en bedre verden innen 2030. Ti år etter at målene ble vedtatt, er det særlig på ett område varsellampen lyser rødt: Målet for fred, rettferdighet og inkluderende samfunn (bærekraftsmål 16).

Den ferske rapporten Global Progress Report on Sustainable Development Goal 16, lagt fram under FNs generalforsamling i New York denne uken, tegner et dystert bilde.

Ingen av de 23 delmålene under mål 16 er på vei til å nås. 15 prosent beveger seg i feil retning. Konfliktene blir flere og mer brutale, rettsstaten svekkes, og diskriminering brer om seg.

Annonse

Bare i 2024 ble nesten 50.000 mennesker drept i væpnede konflikter – en økning på 40 prosent fra året før. Det betyr at ett menneskeliv gikk tapt hvert 12. minutt.

Kvinner og barn betaler den høyeste prisen: Mer enn 38.000 ble drept i konflikter bare de to siste årene, flertallet i Gaza.

Likevel viser tallene en slående ubalanse: Verden brukte 2,7 billioner dollar på krig i fjor, men mindre enn 2 prosent av dette på fredsbevaring og fredsbygging.

Og volden stopper ikke ved frontlinjene. To av tre barn opplever fysisk straff hjemme. Hundrevis av millioner har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.

Annonse

Samtidig øker menneskehandelen, særlig av unge jenter til seksuell utnyttelse og unge gutter til tvangsarbeid eller kriminalitet.

Å stå opp for menneskerettigheter er blitt livsfarlig. I 2024 ble én menneskerettighetsforkjemper, journalist eller fagforeningsleder drept eller forsvunnet hver 14. time.

Fred kan ikke bestå uten rettferdighet.

Totalt er det registrert 82 drepte journalister i 2024 – det høyeste tallet på over ti år.

Verden har nå nær 12 millioner fanger. En tredjedel sitter i varetekt uten dom. For de fleste som blir utsatt for vold eller overgrep, føles rettssystemet fjernt og utilgjengelig: Bare 15 prosent av kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep, anmelder saken. Mistillit til rettsvesenet og utbredt korrupsjon forsterker avmakten.

Annonse

En av fem mennesker oppgir å ha opplevd diskriminering det siste året. Kvinner og unge er systematisk underrepresentert i politiske og rettslige beslutningsorganer.

Og med 123 millioner mennesker på flukt – dobbelt så mange som i 2020 – viser rapporten at manglende fremgang på fred og rettferdighet driver nye humanitære kriser.

Det finnes glimt av fremgang: Drapstallene globalt har gått noe ned siden 2015, over en halv milliard barn har fått registrert fødselsattest, og flere land har lover som sikrer retten til informasjon.

Men disse positive trekkene blekner i møte med de dramatiske tilbakeslagene.

Annonse

Når FN nå markerer sitt 80-årsjubileum, minner rapporten oss om at bærekraftsmålene står og faller på bærekraftsmål 16.

Rapporten konkluderer med et tydelig kall: Styrk rettsstaten. Riv ned barrierene til rettferdighet. Løft fram flere kvinner og unge i beslutningsposisjoner. Invester i pålitelig data og inkluderende institusjoner.

For fred kan ikke bestå uten rettferdighet. Rettferdighet kan ikke blomstre uten inkludering. Og ingen av delene kan eksistere uten respekt for menneskerettighetene.