Under research til boken «Nora – prosjekt bestevenn», spurte jeg en gruppe 1. klasse-mødre på Facebook hvilken tittel de ville gått for: «Prosjekt bestevenn» eller «Prosjekt BFF».

Det ble en brannfakkel.

Noen svarte at bestevenn-ordet ikke var lov, at barna ikke fikk ha en bestevenn. Noen fnøys og sa «herreminn, skal ikke ungene få ha en bestevenn heller, nå da!». Andre sa at de prøvde å ikke bruke bestevenn-ordet. At det var vanskelig.

Og vennskap er vanskelig. Det er vanskelig for barn. Det er vanskelig for voksne. Det er så vanskelig at nettet florerer av ensomhetsberetninger, og selveste Michelle Obama, som ser ut til å ha alt på stell, laget en Podkast-episode om vennskap.

Og når vi voksne syns det er vanskelig, er det da rart at det kan virke håpløst for 6-åringer?

For få uker siden trippet rundt 300.000 småskolebarn, i sine bitte små sko, inn i store skolegårder. Med et like stort håp om å finne en bestevenn. Eller bare en venn.

Nora i boka er 6 år og skolestarter. Hennes høyeste ønske er å få en bestevenn, et ønske hun deler med de fleste andre barn. Hun har sett seg ut hvem det skal bli også, som barn ofte gjør. Men det er slett ikke sikkert at hun får en bestevenn, for hvem får egentlig det?

Langt fra alle faktisk. Jeg har ikke en bestevenn. Noen ganger er jeg faktisk i tvil om jeg i det hele tatt har en venn.

Vi foreldre tror gjerne at alle andre barn sklir gjennom barneskolen med vennskap på plass. At våre barn er alene om å slite. Men etter å ha hatt seks barn på barneskolen ser jeg at det å få til vennskap, og det å få en bestevenn, hører til sjeldenhetene.

Vi trenger en sånn venn, drømmer om det.

Og det tror jeg slett ikke alle vet. Ofte tror barnet at det er en selv det er noe galt med, og vi voksne tenker at det er vårt barn som ikke får det til. Men sannheten er at selv de barna som knytter vennskap lettere enn andre, sliter i skolegården.

Av mine seks barn er det ingen som har hatt en sånn bestevenn som romantiseres i litteraturen eller på filmer. En sånn Tuppen og Lillemor-bestevenn, en Karsten for Petra, eller som flokken i TV-serien «Friends».

Så hvorfor forteller kunst og kultur oss til stadighet at dette er noe folk har? Jo, fordi vi er flokkdyr. Vi lengter etter tilhørighet, etter samhørighet.

Vi trenger en sånn venn, drømmer om det. Så hvorfor er det så vanskelig da, med vennskap? Vel, det sosiale er vanskelig.

Og når du slenger inn at førsteklassingene for første gang må hamle opp med lek og sosialt samspill, ganske alene, i en skolegård, i friminuttene, så er det ikke rart at det koker. Ei heller at lærere bruker mye av timene, og tiden etter friminuttene, på å løse opp i sosiale konflikter mellom barna.

I mange år lurte jeg på hvordan det hadde seg at det sosiale gikk så mye bedre i barnehagen enn på skolen. Det var ikke før jeg skrev «Nora – prosjekt bestevenn» at jeg virkelig skjønte at en av grunnene nok er at barna på skolen – i mye større grad enn i barnehagen – hamler opp med konfliktene som oppstår i skolegården uten voksenhjelp. Og konflikter blant småbarn, dem er det mange av, tro du meg!

Lærertetthet i friminuttet er langt fra lærertetthet i klasserommet. Og enda lengre fra voksentetthet i barnehagene, som er der skolestarterne til nå har oppholdt seg, og slik har kunnet få voksenhjelp når det knoter seg til.

At overgangen fra barnehage til skole er vanskelig, blir nok også underkommunisert av oss foreldre til barna, og det er naturlig. Ingen vil jo si: «Nå skal du begynne på skolen, det kommer til å bli vrient».

Hvordan skal vi da møte barna, og kanskje også de voksne, som følger sin første 6-åring til skolen i disse høstmånedene? Jo; kanskje vi skal si at det ikke er lett. At det ikke er gitt å få til vennskap med det samme, at vi må øve, og at barnet ikke er alene.

Ikke minst kan vi finne løsninger, og barn å speile seg i, i litteraturen. Litteraturen er nemlig mer enn bare lesetrening, den er også en flott samtaleåpner.

Og vi kan fortelle barna at de andre i klassen nok sliter minst like mye, selv om det kanskje ikke ser slik ut. Ikke minst kan vi prøve å gi dem alternativer. Vise dem alle de potensielle vennene i klassen eller på aktiviteter, som de selv ikke ser.

Ved å være gode eksempler, invitere hjem alle, selv om barnet kanskje er uvillig. Som med Nora, som ikke vil ha med Marta hjem «for hun har grønne buser og sier bare vet ikke».

Og kanskje skal ikke fokuset være på bestevenn, men heller på venn. For det er saktens vanskelig nok.