Vår tids tveeggede sverd

Mitt siste besøk i Colombia, i juni 2024, minnet meg på hvor dobbeltsidige sosiale medier kan være.

Jeg så hvordan flommen av digitale plattformer og alternative TV-kanaler utfordrer de tradisjonelle mediene – medier som i tiår har vært kontrollert av rike eiere med tette bånd til makt og undertrykkelse.

På den ene siden bidrar denne fragmenteringen til kaos og desinformasjon. På den andre siden har nettopp de alternative stemmene gitt sivilsamfunnet et rom til å utfordre makten, og er dermed blitt en kanal for demokrati.

Denne dobbeltheten er ikke bare et latinamerikansk fenomen. Den gjelder i hele verden. Sosiale medier kan være en arena for frihet, men også et redskap for de som ønsker å undergrave samfunnet.

USAs tidligere president Barack Obama reflekterte nylig over dette i et intervju ved Jefferson Educational Society. Han beskrev hvordan sosiale medier og kunstig intelligens har forstyrret virkeligheten på en måte vi aldri har sett før.

De institusjonene som skulle beskytte demokratiet svekkes, mens sosiale medier og KI brukes til å forsterke autoritære strømninger.

Mulighetene er store: KI kan bidra til medisinske gjennombrudd og nye klimaløsninger. Men risikoene er enda større dersom teknologien gjøres til et våpen – når den brukes av autoritære regimer, ekstremister eller politiske krefter til å manipulere og polarisere.

Vi kjenner igjen utfordringen også her hjemme. Under valgkampen i høst dukket det opp anonyme kontoer på sosiale medier som hengte ut politikk og politikere på venstresiden.

Via e-post og flygeblader ble det også spredt om lag 380.000 brosjyrer, der Venstre og KrF tilsynelatende oppfordret folk til å stemme taktisk på dem for å sikre borgerlig valgseier. Begge partiene tok skarp avstand fra kampanjen.

Slike digitale kampanjer angriper ikke bare politikerne og politikken, men selve tilliten i samfunnet.

Derfor er kontrasten mellom to taler verdt å merke seg. Da Norge ble rammet av terror 22. juli i 2011, valgte Jens Stoltenberg å samle folket i stedet for å splitte. Hans ord styrket tilliten og demokratiet.

Nylig så vi det motsatte i USA: Donald Trump brukte markeringen etter drapet på Charlie Kirk til å skape mer polarisering og til å samle makt.

Ordene fra en leder kan enten bygge demokratiet eller undergrave det. Obama minnet oss om hvordan verden etter andre verdenskrig valgte samarbeid fremfor konfrontasjon, og bygget institusjoner som FN for å sikre fredelig sameksistens.

Disse strukturene har langt fra vært perfekte, men de har bidratt til å redusere risikoen for konflikt i en hel generasjon.

Vi trenger en internasjonal institusjon som kan sette rammer for hvordan teknologien skal brukes – et slags FN for en digital tid.

Nå ser vi en dramatisk forandring: De institusjonene som skulle beskytte demokratiet svekkes, mens sosiale medier og KI brukes til å forsterke autoritære strømninger.

Spørsmålet blir da: Hva er veien videre? Hvordan kan vi beskytte demokratiet i en tid der informasjonsstrømmer ikke respekterer grenser?

Jeg mener at svaret ikke kan være nasjonale tiltak alene. Sosiale medier og KI kjenner ingen grenser.

Det vi trenger, er en internasjonal institusjon som kan sette rammer for hvordan teknologien skal brukes – et slags FN for en digital tid. Men i motsetning til dagens FN, må en slik institusjon være uavhengig av stormaktenes vetorett. Alle land må telle likt.

Vi står ved et veiskille.

Enten lar vi sosiale medier og kunstig intelligens fortsette å bli brukt til å samle makt og undergrave demokratiet.

Eller vi tar på alvor den innsikten Barack Obama minner oss om: At teknologi alltid må ledsages av demokratiske verdier, normer og institusjoner som holder utviklingen i sjakk.

Min erfaring fra Colombia viser at sosiale medier kan gi en stemme til de som ellers blir tiet i hjel. Men Obamas refleksjoner og kontrasten mellom Stoltenbergs samlende ord og Trumps splittende retorikk minner oss på hvor raskt de samme verktøyene kan misbrukes.

Derfor er tiden inne for å bygge nye, globale institusjoner som tjener menneskeheten – ikke bare markedet, ikke bare stormaktene, men fellesskapet av borgere som ønsker et åpent og rettferdig demokrati.