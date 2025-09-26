Vår frihet er ikke til salgs

Dette er ikke bare feil kurs, det er også å sette oss tilbake, mener funkisaktivist Monica Haugen. Peder Klingwall

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hva er egentlig frihet verdt, hvis du må be om lov for å leve livet ditt?

For mange funksjonshindrede i Oslo og Norge er frihet fortsatt avhengig av postnummer. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skulle være løsningen; et likestillingsverktøy som gjør at vi kan leve på linje med andre.

Funksjonshemmede-konvensjonen (CRPD) slår fast retten til selvbestemmelse og samfunnsdeltakelse. Likevel behandles BPA fortsatt som en helsetjeneste, ikke som en menneskerettighet.

Annonse

Nylig meldte Oslo kommune at de vil bruke 11 millioner kroner på å opprette et sentralt rådgivende team i Helseetaten. Men et rådgivende team gir ingen reell frihet. Det svarer heller ikke på bystyrets bestilling: En sentral bestillerenhet med ansvar for vedtak, økonomi og kvalitet.

Dette er ikke bare feil kurs, det er også å sette oss tilbake. Det blir spennende når saken legges fram for rådene for funksjonshindrede, slik kommuneloven krever. Nettopp disse rådene skal sikre at de som rammes får medvirke.

Et viktig spørsmål: Er 11 millioner kroner til et nytt lag byråkrati virkelig klok bruk av fellesskapets penger?

Vista Analyse viser at BPA i 2024 sparte samfunnet for over 2 milliarder kroner. Selv om forvaltningsansvaret på sikt legges til staten og rettighetene utvides, viser Vista-rapporten at ordningen fortsatt vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Samtidig som det gir oss den friheten vi har krav på.

Annonse

Funksjonshindredes organisasjoner har vært tydelige: Det eneste som svarer på bystyrets bestilling er en sentral bestillerenhet med fullt ansvar. Og på sikt: En nasjonal løsning der staten tar nøkkelen i hånda og sikrer like rettigheter for alle.

Frihet kan aldri være til salgs. Den kan ikke reduseres til et rådgivende team. Og den kan aldri være avhengig av postnummer.