Vallokala er dekorert med gråstenkt hår og rynkete hud

Ein av dei vakraste demokratiske tradisjonane for norske veljarar i valtider er å dele Frank Aarebrot sitt berømte sitat: «Å ikkje stemme er ein halv stemme til partiet ein likar minst» på sosiale medium. Som eit spark bak til alle sofaveljarar, og som subtil skryt over eiga prestasjon i valboden.

Å stemme ved val er trass alt ikkje sjølvsagt. I stortingsvalet i 2021 nytta 77 prosent av veljarane stemmeretten, medan 23 prosent valde å gjere andre ting.

Slik som å stelle i hagen, sjå ein episode av Dexter, spele tuba eller kanskje til og med blokkfløyte.

Aktivitetar som i heten av augneblinken verka meir presserande. For slik er det: Ein kan ikkje rekke alt, og stemmegjeving er både ei tidkrevjande og utmattande affære.

Berre tenk deg følgjande: At gjennomsnittleg levealder i Noreg er om lag 84 år, tilseier at gjennomsnittsnordmannen rekk å stemme 32 gonger i løpet av livet. Medrekna 10 minutt reiseveg til vallokalet blir det fem og ein halv time av livet brukt til stemmegjeving.

Viss heile livet til gjennomsnittsnordmannen var eit døgn, ville tida brukt på stemmegjeving vere lik 0,6 sekund av dette døgnet.

Det er tid av eit heilt liv som aldri kjem tilbake, og som ein for eksempel heller kunne brukt til å spele gjennom heile Händels Messias på tuba på halv hastigheit eller sjå Martin Scorsese sin storfilm The Irishman to gonger ekstra i løpet av livet.

Det er særleg ei gruppe som skil seg ut: Dei berykta andregongsveljarane (20–24 år). Medan gjennomsnittleg valdeltaking var 77 prosent for alle i 2021, nytta berre 65 prosent av veljarane i denne gruppa stemmeretten.

Dette kan vinklast negativt, men er det eigentleg så ille? At det finst systematiske skilnader i demokratisk deltaking har trass alt både fordelar og ulemper.

På den negative sida inneber låg valdeltaking at unge veljarar gir frå seg si innverknad på samfunnsutviklinga – og med dette stemma si (både bokstaveleg talt og bileteleg) – med det resultatet at dei som skal arve landet og styre skuta i tiåra som kjem, ikkje får sitt å seie på korleis skuta skal rustast før sjøgang.

Samtidig: På eit meir optimistisk plan er jo ein persons død ein annan persons brød – er det ikkje?

Veljarar i aldersgruppa 45–79 år, som nokon vil kalle middelaldrande, og onde tunger vil kalle eldre, er flinke til å stemme – heile 84 prosent nytta stemmeretten i 2021.

«På stemmegjeving skal landet byggjast», står ikkje nedskriven i Frostatingslova eller nokon annan norsk lovtekst, men derimot i den kollektive medvitet til dei fleste veljarane i Noreg over 40 år. Nokre ting endrar seg ikkje, og at vallokala er dekorert med gråstenkt hår og rynkete hud, er ein av desse tinga.

At dei eldre veljarane får auka innverknad når andregongsveljarane held seg heime, kan òg lesast som ei belønning for lang og tru teneste for demokratiet – politisk innverknad pakka inn i gråpapir, adressert frå dei yngste til dei eldste.

Kanskje er det til og med ein fordel at dei eldre dominerer det norske demokratiet, sidan dei uansett veit best? Viss du spør dei sjølve, vil mange – særleg godt vaksne menn, gjerne av rasen «gubbe» – vere einig med deg.

Viss du ikkje blir overbevist av dette, kan du alltids høyre på Gud, som seier til Moses: «Du skal reisa deg for dei med grå hår og vise dei gamle ære». Det er vanskeleg å seie om Gud siktar til valdeltaking i norske val her, men det er mogleg.

Det kan heller ikkje utelukkast at det får store samfunnsøkonomiske verknader dersom unge veljarar let vere å bruke stemmeretten. Om dei i staden brukar tida på meir produktive gjeremål – som å pante flasker, selje saft eller spele tuba på Torgallmenningen – er det knapt grenser for kva slags velstand som kan skapast i Noreg.

Årets val vil sannsynlegvis bli avgjort av kva for parti som kjem seg over sperregrensa. MDG på venstresida og KrF og Venstre på høgresida kjempar ein hard kamp for å nå ut til flest mogleg veljarar, og mykje tyder på at fleirtalet blir avgjort av kven av desse som lukkast.

Det er ikkje umogleg at valutfallet står og fell på om dei yngste veljarane møter opp i vallokala eller blir sitjande i sofaen dette valet.

Retten til å stemme i frie val er den viktigste skilnaden mellom Noreg og eit diktatur, og eit sterkt demokrati der mange deltek er den beste brannmuren mot antidemokratiske krefter. Alle veljarar – både dei eldste og dei yngste – ber ansvaret for å vanne den vakre og sårbare planta som er demokratiet vårt.

Med dette friskt i minnet passar det seg med ei avsluttande omskriving av Aarebrot sitt tradisjonsrike sitat:

«Å ikkje stemme er ein halv stemme til diktaturet du ikkje ønskjer deg, men då indirekte støttar». Godt val!