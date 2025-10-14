Valget av Machado er ikke en seier for freden

Ved å gi prisen fredsprisen til María Corina Machado visker Nobelkomiteen ut skillet mellom en menneskerettighetspris og en fredspris, og reduserer sistnevnte til en anerkjennelse av regimekritikere, mener Diyako Baroz. Foto: Ariana Cubillos, AP/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Diyako Baroz. Foto: Privat

Reaksjonene på fredsprisen viser at Nobelkomiteen har gjort et strategisk valg for å unngå bråk med USA og Donald Trump.

Prisen er høy: De har gitt fredsprisen til en kandidat som selv utfordrer idealet om fred gjennom dialog.

Debatten i kjølvannet av årets fredspris er mer enn en vanlig politisk uenighet. Mens Fremskrittspartiets Himanshu Gulati roser prisen som «nødvendig» og anklager kritikere for å politisere, er det i realiteten kritikken som er prinsipiell.

Annonse

Analysene fra professor Benedicte Bull i VG og i hennes kommentar i Dagsavisen (14. oktober), og fra Bjørnar Moxnes og Kirsti Bergstø overfor TV 2 – avdekker en dyp, intern motsetning i Nobelkomiteens valg.

For å unngå personen Donald Trump, har komiteen valgt å belønne hans politiske metode.

La oss analysere hva komiteen faktisk har gjort. Den bakenforliggende logikken, som professor Bull korrekt identifiserer, var å bygge en politisk brannmur mot Donald Trump.

Ved å velge en ubestridelig modig regimekritiker, ble det vanskelig for Trump å angripe tildelingen. Dette var et strategisk smart trekk. Men det har skapt et slående paradoks.

For hvem er María Corina Machado rent metodisk? Hun er en politiker som konsekvent har avvist dialog, som har stilt seg utenfor den Norge-ledede forhandlingsprosessen, og som har vært åpen for utenlandsk intervensjon og maksimalt press som eneste løsning.

Annonse

Dette er ikke fredsbygging i tråd med kjernen i Alfred Nobels testamente, som vektlegger «folkens förbrödrande».

Det er en politikk som minner sterkt om Donald Trumps egen utenrikspolitiske doktrine – en konfronterende tilnærming som, slik Bjørnar Moxnes påpeker, i Venezuelas tilfelle har inkludert angrep på fiskefartøy i Karibia og åpne trusler om militær intervensjon for å sikre landets oljeressurser.

Frykten for én mann ser ut til å ha overstyrt de fundamentale kriteriene som gir prisen sin unike legitimitet.

For å unngå personen Donald Trump, har komiteen altså valgt å belønne hans politiske metode. De har gitt fredsprisen til selve antitesen av dialog og forsoning.

Forsvarerne av prisen reduserer kritikken til et spørsmål om anerkjennelse av demokratikjempere. Dette er en forenkling som overser sakens kjerne. Ingen bestrider Machados mot. Det som bestrides, er hennes relevans for en fredspris.

Annonse

Nobelprisen ble ikke stiftet for å være en generell pris for modige mennesker. Den ble stiftet for å hedre arbeidet for fredsprosesser.

Ved å velge María Corina Machado signaliserer komiteen en utvanning av kriteriene. De visker ut skillet mellom en menneskerettighetspris og en fredspris, og reduserer sistnevnte til en anerkjennelse av regimekritikere – uavhengig av deres metode.

Humanshi Gulatis anklage om politisering faller derfor på sin egen urimelighet. Kritikken er ikke en politisering av prisen. Den er en prinsipiell reaksjon på at komiteen selv har foretatt en politisk manøver, der frykten for én mann ser ut til å ha overstyrt de fundamentale kriteriene som gir prisen sin unike legitimitet.

Valget av Machado er ikke en seier for freden. Det er et symptom på en komité som har ofret prisens kjerneidealer for å unngå en kortsiktig politisk konfrontasjon.