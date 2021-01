Norsk asylpolitikk er trangsynt.

For realiteten er at barn og unge som ikke har lovlig opphold i Norge sendes ut av landet. Dette skjer selv om de har tilbrakt mesteparten av sitt liv her. De er med oss siden barndommen, og når de fyller 18 år er plutselig tiden deres ute. Det er som å være i et brettspill og du er brikken. Taper du? Snakkes a.

I fjor sommer spilte jeg rollen «Amir» i en rekke informasjonsvideoer laget i regi av UNE (Utlendingsnemda), UDI (Utledingsdirektoratet) og Politiet. Filmene går ut på hvordan Norge sender ut unge barn. Vi dro til Trandum utlendingsinternat for å spille inn en scene som virkelig var traumatiserende. Det er et fengsel. Wikipedia sier det ikke er det. Jeg var kun en skuespiller, en oppdiktet rolle, men likevel ga dette prosjektet meg et innblikk i hvordan hverdagen til utrolig mange asylbarn er. Det inspirerte meg til å ta kontakt med Mustafa Hasan.

Jeg følte at Mustafa var den ekte «Amir» og jeg ville hjelpe han med det han kjempet for.

Det vi nordmenn gjør når vi møter en såkalt «utlending» er at vi har en tendens til å spørre «hvor er det du egentlig kommer fra?». Det gjør vi selv om vi vet at vedkommende er født i Norge. Burde vi ikke gjøre det samme med moren til Mustafa og spørre henne «hvor kommer du fra?», eller rettere sagt «hvor er det du egentlig kommer fra?».

Moren til Mustafa er født og oppvokst i Palestina. Ifølge norske myndigheter har hun «løyet» om hvor hun egentlig kommer fra siden hun hadde jordansk statsborgerskap da de flyttet til Norge. Det var nok til å sende henne ut av landet i 2014 sammen med 3 brødre og en lillesøster.

Alt basert på «uriktige opplysninger».

Hvem er Mustafa Hasan? Han svarer med navn, alder, hvor han er fra og hva han liker å drive med på fritiden. Nesten som et jobbintervju. Eneste som manglet var arbeidserfaring. Han er definitivt norsk. Jeg avbrøt ham og ville at vi skulle snakke åpent om alt.

Han har bodd her siden han var seks år gammel. Han ble aldri spurt om å reise til Norge. Når du er seks år, og bor i Jordan, så tviler jeg på at du vet hvor Norge er. Gutten er fra Asker. Han liker å spise vårruller, de som tar ca. kvarter å lage. Han liker jenter. Han lever egentlig et helt vanlig liv.

Det som har skjedd med Mustafa den siste perioden er ingenting sammenlignet med det han har opplevd i løpet av livet. De siste 13 årene har politiet vært hjemme hos han åtte ganger, han har mistet mange familiemedlemmer, hatt brødre i fengsel og mor i fotlenke. Dette skjer i Norge.

Vi snakket om oppvekst, og han fortalte at han ikke hadde mange venner som liten.

Han hadde sosiale vansker og i stedet for å skille seg ut, valgte han å bli som de rundt seg for å bli akseptert. Han kjempet med å finne sin plass på lik linje som alle andre «norske» ungdommer.

Det gikk fort opp for meg. Mustafa Hasan er et tilskudd i norsk næringsliv. Ikke minst i norsk musikkliv. Han går på skolen og har en fantastisk fremtid i Norge. Vi snakker om hva det innebærer å være norsk. Mustafa sier at det kommer an på hvem man spør. Svaret du får er hva de du spør legger i det å være norsk. Han mener ordet integrert blir brukt feil. Det handler egentlig om å tilpasse seg de man er med.

Jeg føler meg integrert. Jeg er som en kameleon. En flue på veggen.

Men jeg faller også for konsensuspresset som preger Norge – «hvorfor skal jeg bry meg om han? Han blir sendt ut snart uansett. Det er ingenting jeg kan gjøre». Vi er kyniske som sluker den informasjonen som rå fisk.

Gruppepresset innad i norske medier har vært sterkt på saken, men nå ser det ut til å gradvis forsvinne, siden Mustafa nok en gang har fått utsettelse. Vi oppholder oss i en drømmeverden med ønsketenkning om hvordan Norge «burde vært» i stedet for å se Norge fra et realistisk perspektiv, og så finne en løsning.

Folk har ikke forstått at asylpolitikken for lengst har gått ut på dato.

I hvilket land kan du ende i fengsel for å søke jobb uten arbeidstillatelse? Norge. Samtidig gjemmer UNE (Utsendingsnemnda) seg bak regelverket til de folkevalgte lovgiverne på Stortinget. Der forelde gir uriktige opplysninger går det utover barna også. Det er 124 barn som er utsatt, og 31 av dem har vært i Norge mer enn 5 år. Hvorfor har vi et regelverk som ikke tar individuelle og menneskelige hensyn? Bare «individuell vurdering».

Mustafa er blitt et eksempel på at systemet om midlertidig oppholdstillatelse ikke fungerer. Etter å ha mottatt 100.000 underskrifter viser det at det norske folket er klare for en forandring. Vi er heldige nå som har et talerør som gjør det mulig for ham å forsvare seg selv. Men hva skjer med de 31 andre som det aldri blir snakket noe om? Disse barna har ikke i nærheten av de rettighetene alle andre har.

De får ikke gyldig legitimasjon. De får ikke jobbe. De får ikke førerkort. De får ikke et liv.

Dette er ikke det Norge jeg kjenner, vi kan gjøre så mye mer.