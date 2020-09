Hva er kunst? Det er noe jeg har tenkt mye på. Noen Google-søk senere er jeg ikke blitt særlig klokere enn det jeg var da jeg sto opp i morges. «Kunst» som begrep er vanskelig, for alle har ulike meninger om hva det egentlig er.

Hva som er helt sikkert, er at det har utgangspunkt i en menneskelig egenskap der man benytter seg av kreativitet til å skape noe.

Fra tidenes morgen har mennesket brukt kunst for å formidle følelser og for å kommunisere. Kunst er et språk vi alle har felles – et lingua franca som taler til oss der det vanlige språket ikke strekker til. Det er opp til vår egen kreativitet å skape kunst, men også å tolke kunst.

Mennesker som lever i trussel, kan bruke kunst for å uttrykke sin frykt, men også for å koble av fra en ellers fryktelig hverdag. Kunst er rett og slett viktig for oss.

Helt fra jeg gikk i åttende klasse, har jeg hatt som rutine å lese nyhetene flere ganger daglig, og blir alltid like skuffet over hvor lite det skrives om kunst. En av de få gangene det faktisk var en artikkel om stjernepianisten Leif Ove Andsnes i vår morgenavis, handlet den om at han måtte avlyse en verdensturné på grunn av en vond albu!

Idrettsprestasjoner får, som rimelig er, store oppslag i nyhetsmedia, idrettsinteresserte som vi nordmenn er. Men hva med kunst, som ulike musikkformer, dans, teater, maleri, litteratur?

Vi er mange, jeg vil tro egentlig at de aller fleste av oss er interessert i kunstneriske uttrykk. Og det er mange svært gode skapende og utøvende kunstnere her til lands som alle burde bli introdusert for.

Så hvorfor skrives det ikke mer om alt dette flotte kulturnasjonen Norge har å by på, for vet egentlig den alminnelige nordmann hva som foregår på kulturfronten i Norge?

Korona har vært en vanskelig tid for alle. De mest sosiale mennesker er blitt tvunget til å holde seg hjemme, og vår frihet til å leve og bevege oss fritt, er blitt kraftig innskrenket.

Jeg husker tilbake på en uke i april der jeg selv nådde bunnen, og innrømmer at jeg så på Netflix i flere timer hver dag mens jeg overspiste sjokolade og strikket min første genser. Jeg følte meg innimellom skikkelig «lost». Hva hvis jeg ikke kunne lest en bok eller øvd på celloen min i all dødtiden jeg plutselig hadde?

Uten TV, bøker, musikk og podcast hadde jeg aldri i livet berget meg gjennom det siste halve året. Men kunst i videste forstand gjorde det mulig for meg å holde meg noenlunde lett til sinns.

Jeg tror at folk virkelig bryr seg om å ta inn nye kunstneriske inntrykk, men media ser ikke det samme behovet for å formidle til omverdenen hva som foregår i kulturlivet, og mener vel at de som jobber i bransjen, eller de som allerede går på konserter og forestillinger, vet hva, hvor og når ting skjer.

Jeg tillater meg å hevde at pressen og media for øvrig ikke synes å se det som sin oppgave å inspirere folk til å søke estetiske opplevelser, og at hjemlige skandaler, utenlandske presidentvalg og ekstreme meninger er det som interesserer og selger, også i tider der vi trenger påfyll av inspirerende opplevelser.

Det jeg vet er at det nå blir enda viktigere for kunstnere å nå ut til nye publikummere, spesielt med tanke på alle konserter og forestillinger som er blitt avlyst de siste syv månedene.

Vårt levebrød har stått stille i så lang tid, at det ville være et under om vi kommer oss tilbake til der vi var før pandemien traff Norge. Nå må norske media ta et aktivt grep og hjelpe til med å rette fokus mot kunsten.

Min oppfordring til leseren er: Se rundt deg og observer. Hva er det som er kunst rundt deg? Ta inn de inntrykkene du kan hente, vær nysgjerrig og søk etter det ukjente.

Dra på en danseforestilling, et kunstgalleri eller les en bok fra 1800-tallet. Det er både bra for din egen kreativitet og livslyst, å forstå hva som har vært, og hva som kan komme.