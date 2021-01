Dette året er annerledes for oss alle, og elever er ikke et unntak.

Samtidig som smitten øker, øker også antall nye regler som elever, lærere og skoler må følge. Mange skoler har opplevd å stenge, og generelt sett har alle skolene rundt om i landet opplevd et langt større sykefravær enn i et normalt år. Den negative effekten på undervisning og læringsutbytter er åpenbar. Samtidig vil de som allerede sliter, komme enda dårligere ut. Derfor kommer vi med et tydelig krav: avlys eksamen dette skoleåret.

I en allerede presset skolehverdag vil eksamensforberedelser spise av tid hvor elevene kan ta inn ny kunnskap og benytte seg av den de allerede har blitt tillært. Det vil bety mindre undervisning, og mer testing. Med andre ord – i stedet for en skolehverdag hvor elever kan vise det de kan, få tilbakemeldinger, lære og mestre vil man nå bruke tid og krefter på å lære seg et eksamenssystem. Dette eksamenssystemet tar utgangspunkt i at elevene har et likt grunnlag og er på langt nær ikke tilrettelagt for dagens utfordringer.

Dette vil føre til enorme forskjeller fra kommune til kommune.

De som er heldige å bo i en kommune med lav smitte, vil stille sterkere enn resten. Samtidig vil det være store forskjeller mellom elevene. De som havner i karantene eller blir syke går glipp av dyrebare dager med undervisning. De som er i risikogruppene blir sittende fast i hjemmeundervisning.

Vi er også godt kjent med at ingen mennesker lærer likt.

I et år med varierende hjemmeundervisning fra fylke til fylke, skole til skole og klasse til klasse vil forskjellene blant elevene bare bli større. Din sosioøkonomiske bakgrunn, hvilken utdanning foreldrene dine har, om du ble lest til som liten eller fikk hjelp med leksene som ung har allerede mye å si for hvordan du som elev tar til deg informasjon, lærer på best mulig måte og presterer på skolen. Et år med urimelige timeplaner, med stor variasjon av både fysisk undervisning på skolen og undervisning hjemmefra har vist oss at det er mange flere elever som sliter nå enn tidligere.

Allikevel – på tross av åpenbare forskjeller i undervisningen og elevenes utgangspunkt, vil alle måtte gå gjennom samme eksamen. Dette er grunnleggende urettferdig, og vil føre til at mange faller fra.

Alternativet er klart: avlys eksamen for dette skoleåret, og fokuser på undervisning, kunnskap og elevens velvære.

Det forrige og nåværende skoleåret har ikke bare utfordret ungdommen på akademisk vis, men også slitt ut en stor masse psykisk sett. Vi er nå, mer enn noen gang, avhengige av å ta vare på hverandre og handle når det har gått for langt. Å presse gjennom tungt pensum bare for resultatenes skyld er skadelig for ungdommens trivsel og psykiske helse, og det vil for mange ta lang tid å komme tilbake på skolebenken med både kroppen og hodet til rette.

Dette er et år hvor vi trenger mer forutsigbarhet, fleksibilitet og rom for tilpasset opplæring. Derfor sier vi at skolene selv i samarbeid med elevene må gjennomføre den undervisningen som gir mest læring i de forholdene de selv befinner seg i. Dette bør også være grunnlaget for karakterene elevene får.

På den måten sikrer man at flest mulig fullfører skolen og får inngangsbilletten man trenger. Dette er den eneste rettferdige løsningen i et år preget av urettferdighet.