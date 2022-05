«Faen, du er jente? Da er spillet tapt»

«Dra tilbake til kjøkkenet. La de ekte mennene ta over»

«Jeg skal voldta deg»

«Hvis du har store pupper så skal jeg beskytte deg»

Jeg er en 16 år gammel jente fra Bærum, og gaming er livet mitt. Dette er bare noen av kommentarene jeg møter på daglig når jeg spiller over nett. Det gjør at jeg føler jeg må ta en masse forhåndsregler, for å unngå å bli trakassert.

Jeg bruker for eksempel aldri stemmechat for å kommunisere med de andre på laget. Jeg vet hva som kommer til å skje da. Hatefulle ytringer og grov seksualisering.

Med en gang de vet du er jente, er du ikke lenger en likeverdig lagkamerat.

Å ikke bruke stemmechat leder til nye problemer. Man kan ikke kommunisere viktige meldinger som hvor fiendens posisjon er. Dermed får du kjeft for å ikke være en lagspiller, men gir du beskjed, får du kjønnshatet igjen. Det er en ond syklus hvor man aldri kan vinne.

Problemene ligger ikke kun «online».

Hvis jeg forteller andre at jeg er en jente og gamer, så blir det ofte ikke godtatt av folk rundt. Det blir etterfulgt av kommentarer som skal ugyldiggjøre meg som en gamer, og man er konstant nødt til å bevise at dette er noe man faktisk liker, og ikke noe man gjør for å «være kul».

Som gutt så kan du kalle deg selv gamer om du kun spiller ett spill, men hadde jeg selv sagt at jeg kun spiller Counter Strike Global Offensive (CSGO), så er jeg ikke «en ekte gamer». Man blir dømt på alt fra spill man spiller, hvordan man spiller de, og hva slags gaming set-up man har. Det er ikke lenger mulig å nyte spillopplevelsen, fordi det kun revolverer rundt noe du må bevise for alle andre.

Jeg tror ikke problemet er menn som hater kvinner. Men selve spill-kulturen. Når man ser for seg en stereotypisk gamer, er det mest sannsynlig at man forestiller seg en mann: Selv om 45 prosent av alle gamere kvinner.

Så hvorfor er det så mye stigma?

Det virker som aksepten for kvinner varierer fra spill til spill. Er du glad i Minecraft eller Deceit for eksempel, er det sjeldent noe problem. Men spiller du skytespill som Call of Duty (COD), Rainbow Six Siege eller CSGO, er det såpass mannsdominert, at en kvinne fremstår som noe unormalt og må dermed jages bort. Det er en «selvfølge» at kvinnen ikke hører hjemme og kan aldri nå det nivået mannen er på.

Når nesten halvparten av alle gamere er kvinner, er det underlig at det er så lite fokus på profesjonelle kvinnelige gamere.

Min egen oppfatning er at alt er koblet sammen til mannssjåvinisme som henger igjen i e-sporten. Selv om vi har kommet langt i 2022 - og det i mange miljøer ikke er noen særlig grense mellom kjønnsrollene. Kvinner kan være ledere, menn kan gå i kjoler.

Hva som er «maskulint» eller «feminint» er ikke lenger like strengt.

Kanskje det handler om at noen gutter og menn har et behov for å beskytte sin egen maskulinitet? At de tar avstand fra det de anser som feminint, og lager en verden hvor det er de som hersker, hvor det er de som har makta? Å undertrykke kvinner over nett det beste stedet å gjøre det, fordi gaming i så lang tid vært mannsdominert. Det er der de mennene som føler på denne usikkerheten møtes, og samler seg mot en felles fiende.

Vi må satse mer på kvinnelige e-sport-utøvere. Normalisere, og jobbe for mangfold. På den måten kan man bryte opp de stereotypiske bildene av hva en gamer er. Så det kan romme mer enn det gjør i dag. Uavhengig av kjønn, erfaring og spillevne.

