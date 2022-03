Ikke russere sin krig

Situasjonen i Ukraina er hjerteskjærende og dypt urettferdig.

Selv har jeg fått tårer i øynene av bildene som kommer ut av landet. Skadede sivile, nedbombede boligblokker, blokkerte broer og harde kamper. Det er rett og slett vanskelig å skjønne at dette skjer her i Europa, og i et land som er nærmere Norge enn sydenlandene Spania og Hellas.

Samtidig må vi trå varsomt i Russland-kritikken vår. Det blir feil å angripe den jevne russer, og den jevne norsk-russer.

Vi kan ikke legge skylda for denne krigen på feil sted!

[ Norge holder igjen til alle asyl-detaljer er på plass. – Det har vi ikke tid til ]

Anon Yu Henriksen, leder for Follo SU. (Privat)

Når vi diskuterer situasjoner som denne, må vi ha i mente at Russland ikke er et velfungerende demokrati. Vi vet at kritiske journalister, opposisjonspolitikere og fredelige demonstranter lever vanskelige liv. Det er en av grunnene til at det blir feil å male et bilde av at et samlet Russland er med på de forferdelige hendelsene som bedrives i Ukraina. Det etterlater et inntrykk av at landet som helhet både ønsker og driver krigen.

Ingen tjener på krig, kanskje utenom et par maktinnehavere, men for sivilbefolkningen taper man alltid på krig. Spreke og friske soldater mister livene sine, man får en usikker og ustabil situasjon, og dermed også en ustabil økonomi, og ikke minst brukes store midler fra statskassa på militært utstyr.

[ Jobber til de bryter sammen i gråt: – Man har så gjerne lyst til å yte 100 prosent ]

En skral økonomi og store utgifter gir i gjengjeld dårligere tjenester til folk flest. Ingen vanlige russere tjener på at det er krig. Det er på ingen måte i russisk sivilbefolknings interesse å drive krigføring i Ukraina.

Det var rørende bilder som kom ut av Moskva, St. Petersburg og andre russiske byer etter invasjonen i Ukraina. Store folkemengder av modige russere samlet seg for å vise at de på ingen måte støtter krigen. Dette gjorde de til tross for at de visste hvilke konsekvenser det ville føre med seg.

Videoer der alt fra eldre damer til unge studenter blir dratt vekk av politi har sirkulert på nettet. Det er nesten ikke til å forstå hvor tøffe disse demonstrantene er. De risikerer alt for et mål, et mål de nå har nådd: de har vist oss at dette er Putin og Kremls krig, ikke det russiske folks krig.

Til slutt vil jeg også dra frem situasjonen i Norge.

Det bor rundt 20.000 nordmenn med russisk opphav i Norge, og vi vet allerede at noen av dem dessverre har opplevd hets og sjikane for å være fra Russland. Dette viser at urettferdige fordommer fortsatt eksisterer i Norge, og at vi i altfor stor grad skjærer alle over en kam.

[ Lavrov, den nådeløse diplomaten: – Hvem i helvete er du til å ta meg i skole ]

Norsk-russere skal ikke bli utsatt for negative stereotypier, uhyggelige vitser og sårende kommentarer. Likevel har vel de aller fleste hørt en «du er vel ikke en russisk spion?»-vits før? Slike, og lignende vitser og kommentarer som at «du burde skamme deg for å være russer» kan ikke godtas i et mangfoldig og varmt samfunn som Norge skal være. Vi må kunne klare å skille mellom folk og myndigheter, spesielt når det gjelder land der befolkningen i liten grad bestemmer.

Vi står i en situasjon der det er Putin, Kreml og oligarkene som bestemmer, med makt og økonomiske interesser som fremste drivkraft. Det er de som tjener på krig, ikke sivilbefolkningen. La oss fordømme Kreml, Putin og oligarkene, og ikke den vanlige russer!

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]