Gir blanke i naturvern

Onsdag 5. januar brukte et flertall på Stortinget strømkrisa som påskudd for å åpne for utbygging i verna vassdrag. De vil heller sette naturmangfoldet i fare enn å ta kontroll over strømmarkedet, til tross for at vi står i en naturkrise og mer enn to tredjedeler av Norges vassdrag allerede er bygget ut.

For regjeringspartier som påstår at de tar naturkrisa på alvor, er terskelen komisk lav for å bygge ned den samme naturen som man i Hurdalsplattformen mener «skal være en ramme rundt all politikk». Det blir rimelig åpenbart at det ikke er natur og klima, men økonomisk gevinst, som er rammene rundt all politikken til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det er også uhørt at Ap-velgere igjen, som i så mange andre saker, ikke får politikken de stemte på.

Både i programmet til Ap og i Hurdalsplattformen presiseres det nemlig at økt vannkraftproduksjon skal gjennomføres i «eksisterende vannkraftanlegg». Ap og Senterpartiet vil ikke bare rokke ved vernet av vassdrag, men også ved sin egen politikk – og det på bekostning av naturen.

For det finnes ingen «skånsom utbygging». Det er ikke skånsomt å legge et vassdrag i rør og da er ikke det vassdraget verna lenger. Skal vi være i stand til å hanskes med klimakrisa er politikere nødt til å huske på at vi også har en naturkrise. Denne krisa omfatter ikke bare trusselen mot det biologiske mangfoldet, men også trusselen mot naturens egne sikkerhetsventiler mot klimakrisa. I en verden som vil bli prega av flom, ekstremvær og tørke er naturen vårt beste forsvar.

Rødlista ble oppdatert før jul og viste oss at det står enda verre til med det norske naturmangfoldet enn det gjorde da lista sist ble gjennomgått i 2015. Villaksen er blant artene som nå står på rødlista sammen med flere arter som er helt avhengige av den unike vassdragsnaturen som regjeringa nå vil ødelegge.

Det har blitt satt opp et kunstig bilde av at vi må velge mellom høye strømpriser eller å bygge ut verna vassdrag. Enten velge bort grønt skifte eller å bygge ned verdifull natur. Men det er ikke naturvern som har ført til dagens strømkrise, det er en totalt feilslått kraftpolitikk. Og et grønt skifte fra fossil energi til fornybart kan ikke tuftes på ødeleggelse av natur.

Sannheten er at kraft- og industrinasjonen Norge er selvforsynt på strøm. Den store stygge ulven er energibransjens profittjag, ikke venstresidens naturvern. Men dette kan det være vanskelig å huske på når du står der med strømregninga, mens MDG-politikere fnyser av deg og ber folk ta på ullgenser.

Da er det ikke bare vassdraga og naturvernet som står på spill, det er også oppslutningen om det grønne skiftet. Det er ikke vanskelig å finne folk i strømdebatten som stiller spørsmål ved klimakrisa. Strømkrisa er et resultat av en lang tradisjon med usosial og markedsnaiv politikk, som får oss med vanlige lommebøker til å tvile på om vi får være med inn i det grønne skiftet, eller om vi må stå utenfor og fryse.

Derfor er det viktig at resten av klima- og miljøbevegelsen kommer på banen, for markedselitens «grønne skifte» er ikke våres «grønne skifte» – kanskje klasseblinde MDG sitt – men hvert fall ikke mitt. Det er ikke noe godt tiltak for strømsparing at helt nødvendig forbruk blir svindyrt.

Strømmen blir fortsatt brukt, men folk sitter igjen med enda mindre å rutte med til mat, leie eller fritidsaktiviteter til barna. Vi må gjøre det klart at dagens strømkrise ikke er en del av det grønne skiftet, hvis ikke er jeg redd vi mister mange til klimaskeptisimen.

Et skifte er både fullt mulig, men også helt avhengig av at vi tar et oppgjør med markedsløsninger, undergraving av naturvern og usosial politikk som får folk til å rette fingeren mot miljøbevegelsen og ikke mot markedet. Vi må kutte utenlandskablene, satse storstilt på energieffektivisering og lage et toprissystem for strøm, der folk faktisk har råd til vanlig forbruk mens elitens sløsende luksusforbruk blir dyrt. Rødts kraftplan slår fast at vi kan møte morgendagens energibehov, til og med uten havvind – så bare tenk hva vi kan få til!

Man kan lure på om flertallet på Stortinget har forstått hva et vern betyr. Vern er ikke et forsiktig forslag om å droppe utbygging i morgen. Varig vern slår derimot fast at disse verdiene er for viktige til å noen gang bygges ut. Begynner vi først å bygge ut noen av dagens verna vassdrag, står vernet i fare for resten av de få fossefallene, elvene og bekkedraga som i dag får løpe fritt. Da åpner vi også opp for en omkamp om vassdragsnaturen i Norge og vi i Rød Ungdom vet hvilken side vi står på dersom vi får en ny Alta-aksjon.

La strømkrisa bli et taktskifte for norsk kraftpolitikk – ikke et skalkeskjul for å gi faen i naturvern!

